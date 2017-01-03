Hitler'in 'Kavgam' kitabının özel baskısına büyük ilgi

Almanya'da Adolf Hitler'in 'Kavgam' kitabının özel açıklamalı baskısı, geçen yıl satışa çıktıktan sonra beklenmedik bir satış rakamına ulaştı.

Kitabı yayımlayan Güncel Tarih Enstitüsü Müdürü Andreas Wirsching, Nazi manifestosunun bir yılda 85 bin kopya sattığını açıklarken "Bu rakam bizi şaşkına çevirdi" dedi.

Enstitü, Ocak sonunda kitabın altıncı baskısını yapacak.

Kitapta akademisyenlerin eleştirel notları da yer alıyor.

Nazi döneminin aksine, kitabın kapağında Hitler'in resmi veya gamalı haç bulunmuyor. Kitap düz, beyaz bir kapakla satılıyor.

Alman ajansı DPA'ya konuşan Wirsching, Enstitü'nün daha kısa bir Fransızca versiyonu da yayıma hazırladıklarını söyledi.

Kitap ilk olarak Ocak 2016'da 4 bin adet basılmış, Şubat'ta ise baskı adedi 24 bine çıkarılmıştı.

Hitler'in 1925 yılında, iktidara gelmeden 8 yıl önce yayımladığı kitabın yeniden basılması Yahudilerin tepkisini çekmişti.

Kitapta Nazilerin sonradan uygulamaya koyduğu Yahudi ve Slav karşıtı ırkçı fikirler bulunuyor.

Nazi Almanyası'nın 1945'te yenilmesinin ardından müttefik güçler kitabın telif hakkını Bavyera eyaletine vermişti.

Alman yasaları, kitapların telif haklarını 70 yıl olarak tanımlıyor.

Yayımlanması yasaklanan kitabın telif hakkı bir yıl önce sonlandı.

Andreas Wirsching, kitabın okullarda 'akıllı' öğretmenler tarafından kullanılmasından yana olduğunu söylerken 1950'lerdeki "Hepsi Hitler'in suçuydu" söyleminin tekrar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Kitabın sınırlı sayıda basılmasından önce Güncel Tarih Enstitüsü konuyla ilgili yasal tavsiye almış, Enstitü bu hamleyle Nazi sempatizanlarının kendi baskılarını yapma ihtimalinin önüne geçmek istediğini açıklamıştı.

Wirsching, "Bu metnin gelişigüzel bir şekilde dolaşıma girmesine izin vermek sorumsuzluk olur" ifadelerini kullanmıştı.