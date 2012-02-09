-Hitler'in hiç yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Nazi lider Adolf Hitler'in daha önce hiç yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı. Halk önünde yapacağı konuşmaların provasını yapan Hitler'i tuhaf pozlarda gösteren siyah-beyaz fotoğraflar, 1920'li yılların sonlarında kişisel fotoğrafçısı Heinrich Hoffmann tarafından çekilmiş. Hitler, fotoğrafların birinde yumruğunu havaya kaldırmışken diğerinde hayali bir izleyici topluluğunu işaret ediyor. Bir başka fotoğrafta ise bermuda giymiş Hitler, ağaca yaslanarak poz vermiş. Hitler, "yeterince saygın olmadıkları" gerekçesiyle fotoğrafların yayınlanmasını yasaklamıştı. Fotoğraflar, Hoffmann'ın "Hitler my Friend" adlı anı kitabının İngilizce baskısında ilk kez yayınlandı. Nazi liderini intihar etmeden birkaç gün önce evlendiği Eva Braun ile tanıştıran kişi olarak tanınan Hoffmann, II. Dünya Savaşı'nın ardından 4 yıl hapiste kalmış, 1957 yılında 72 yaşındayken ölmüştü. Kitabın önsözünü yazan tarihçi Roger Moorhouse, Hitler'in etkileyici bir hatip olduğunu ve fotoğrafların da Nazi liderinin bu konuda ne kadar sıkı çalıştığını gösterdiğini söyledi. Hitler, dokuz fotoğrafı kalabalıklara hitap ederken nasıl konuşacağına karar vermek için kullanmıştı.