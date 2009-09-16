Hitler'in gizli ailesi

Hitler'in gizli ailesinin izi bulundu. Hitler'in kaç akrabasının hayatta olduğu da ortaya çıktı.

Belçikalı araştırmacılar, Nazi lideri Adolf Hitler'in yaşayan akrabalarının izini buldu.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Alman Nazi lideri Adolf Hitler’in DNA kodunu çözen Belçikalı araştırmacılar, Nazi liderinin yaşayan 39 akrabasının izini buldu. Araştırmacılardan Belçikalı Gümrük Memuru Marc Vermeeren ve gazeteci Jean-Paul Mulders, Hitler'in doğduğu Aşağı Avusturya’nın küçük bir kasabasında unutulmuş sigara izmaritleri, New York’taki bir fast-food restoranında kullanılmış kağıt peçeteler ve 30 yıl önce Kuzey Fransa'dan gönderilen bir mektup üzerinde yaptıkları analizler sonucunda, ilk defa Hitler'in yaşayan akrabalarının tespit ettiklerini duyurdu.

Hitler'in ABD'de yaşayan 3 akrabasının bulunduğunun bugüne dek bilindiğini belirten araştırmacılar, Nazi liderinin doğum yeri olan kasabada yaptıkları araştırmalar sonunda yaşayan diğer 39 akrabasının da ortaya çıkartıldığını kaydetti. Araştırmacılar, Hitler’in yeğeni Alois’in, New York’un dışındaki Long Island’da Stuart-Houston takma adıyla yaşadığını öne sürdü.

Louis ve Brian Stuart-Houston’ın, East Patchouge’da ahşap bir evde yaşadıkları ve bahçıvanlık yaparak geçimlerini sağladıkları, 60 yaşındaki Alexander’ın ise emekli bir psikolog olduğu öne sürülüyor.

Gizlice takip ettiler...

Alexander'ı 7 gün gece-gündüz gizlice izlediklerini anlatan Belçikalı araştırmacılar, yaşlı adamın bir fast-food restoranda tavuk kızartması yedikten sonra ağzını temizlediği kağıt peçeteyi aldıklarını ve Hitler’in DNA’sıyla karşılaştırdıklarını, sigara izmaritinin ise Hitler’in Avusturya’daki bir akrabasından geldiğini kaydetti.

Hitler’in Aşağı Avustuya’da yaşayan akrabalarının, Hüttler, Hiedler, Hütler olarak değiştirerek aile secerelerini saklamaya çalıştıkları ortaya çıktı.