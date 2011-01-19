-HİTLERİN FOTOĞRAFLARI 35 BİN 800 AVROYA SATILDI LONDRA (A.A) - 19.01.2011 - Nazi diktatörü Adolf Hitler'in yayımlanmamış 600 fotoğrafı ve 800 negatifinin açık artırmada 35 bin 800 avroya satıldığı bildirildi. JP Humbert Auctioneers müzayede evinden yapılan açıklamada, Hitler'in fotoğrafçısı Heinrich Hoffman'a ait olan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Nazi partisinin yükseliş dönemini resmeden fotoğraf ve negatiflerin, daha sonra özel bir şahsın eline geçtiği kaydedildi. Fotoğrafların bazılarında Hitler Nazi subaylarının eğitildiği bir merkezi ziyaretinde veya Nuremberg'de otomobilinden kalabalığı selamlarken görülüyor. Adolf Hitler'in birçok fotoğrafını yayımlayan Alman fotoğrafçı Heinrich Hoffmann, Nazi partisine 1920'de üye olmuştu. Hoffmann 1945'de Amerikalılar tarafından tutuklanmış ve dört yıl hapse mahkum olmuştu. Amerikalılar fotoğrafçının arşivinin büyük bir bölümüne el koymuştu. Hoffmann 1957'de ölmüştü.