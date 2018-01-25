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Dünya

Hitler'in doğum gününü kutlayan 5 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramada, Nazi bayrakları, üniformalar, silah ve mermi ele geçirildiği belirtildi

25 Ocak 2018 04:06

Polonya polisi, ormanda gamalı haç önünde Nazi üniforması giyip, Nazi selamı vererek Adolf Hitler'in doğum yıldönümünü kutlayan beş kişiyi gözaltına aldı.

Macar Haber Ajansı’nın (MTI) haberine göre, TVN24 adlı televizyon kanalında yayınlanan belgeselde, beş kişinin ormanda yanan bir gamalı haç önünde Nazi üniforması giyip, Nazi selamı vererek Adolf Hitler'in 128. doğum yıldönümünü kutladığının görülmesi üzerine polis soruşturma başlattı.

"Faşizmi yayma" şüphesiyle beş kişi hakkında soruşturma başlatıldığına dikkat çekilen haberde, gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan aramada, Nazi bayrakları, üniformalar, silah ve mermi ele geçirildiği belirtildi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Eğer birisi Polonyalıların, diğer etnik grupların ve her şeyden önce Yahudi soykırımından sorumlu Adolf Hitler'in hatırasına saygı gösteriyorsa bu kişinin Polonya toplumunda yeri yoktur.'' ifadelerini kullandı.

 

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