T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hitler'in doğum gününde İsveç'te belediye binasına Nazi bayrağı asıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

20 Nisan 2018 18:26

Adolf Hitler'in doğum tarihi 20 Nisan'da, İsveç'in başkenti Stockholm'ün Huddinge ilçesinde belediye binası dahil 3 resmi binada, kimliği belirsiz kişilerin üzerinde gamalı haç bulunan Nazi bayrağı dalgalandırdığı bildirildi. 

Huddinge Belediye Başkanı Daniel Dronjak, İsveç devlet televizyonu SVT'ye olaya ilişkin açıklama yaptı.

Belediye binasına ırkçıların sembol bayrağının dikilmesini "oldukça üzücü" ve "mide bulandırıcı" olarak değerlendiren Dronjak, bayrağın sabah fark edilerek hemen indirildiğini söyledi.

Dronjak, Huddinge'de demokrasinin kalbine suikast yapıldığını dile getirdi. Stockholm Emniyet Müdürlüğü ise yazılı açıklamayla Nazi bayrağının Huddinge Belediyesi dışında Stockholm'ün 2 bölgesinde de dalgalandırıldığını duyurdu.

Açıklamada, Stockholm'ün Tyresö ve Centralbron bölgelerinde bulunan iki resmi binanın direklerine Nazi bayrağı çekildiği belirtilirken, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ETİKETLER

Adolf HitlerNazi Bayrağıİsveç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24