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Dünya

Hitler'in doğduğu ev istimlak edilecek

Rus milletvekili, "Satın alıp havaya uçurayım" demişti…

10 Nisan 2016 17:36

Avusturya Hükümeti, Nazi sempatizalarının ilgi odağı haline gelmesini engellemek için Adolf Hitler’in doğduğu evi istimlak etmeyi planlıyor.

Yetkililer, kararın Nazilerin ilgisinin nasıl durdurulabileceği konusunda son birkaç yıldır devam eden istişarelerin ardından alındığını söyledi.

Nazi lideri Hitler, Braunau am Inn’deki evde Nisan 1989’da dünyaya geldi.

Ev 1972’de devlete kiralandı. Burası yıllar boyunca engelli çocuklar için bir merkez olarak kullanıldı.

Ancak evin tadilatına izin vermeyen ev sahibi Gerlinde Pommer ile hükümet arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bina 2011’den beri boş.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karl-Heinz Grundboeck, yeni planın devletin ev sahibine tazminat önermesini de içerdiğini söyledi.

Sözcü, “Halihazırda evin el değiştirmesini ve mülkiyetin Avusturya Cumhuriyeti’ne geçmesini zorunlu kılacak bir yasa hazırlanması seçeneğini inceliyoruz. Son bir kaç yılda evin Nazi sempatizanlarının amaçlarına hizmet etmesini engellemek için istimlakın tek yol olduğu sonucuna vardık” dedi.

Sözcü, el konulduktan sonra binaya ne yapılabileceği konusunda bilgi vermedi.

Mahalle sakinleri, üzerinde hiç bir işaret olmamasına rağmen evin Neo Nazilerin ilgi odağı olduğunu söylüyor.

Evin geçmişine ilişkin tek işaret, önündeki bir taşa kazınmış “Faşizme bir daha asla. Milyonlarca ölünün anısına” sözleri.

Hitler’in adı hiçbir yerde geçmiyor.

 

"Satın alıp havaya uçurayım"

 

Evin nasıl kullanılacağına konusunda daha önce farklı öneriler ortaya atılmıştı. Bunlar arasında evin apartman dairelerine dönüştürülmesi, yetişkinler için bir eğitim merkezi, müze ya da Nazizm karşıtı çalışmalar yürütecek bir merkez haline getirilmesi de var.

Evin tatamen yıkılması da öneriler arasındaydı. Frantz Klintsevich adlı bir Rus milletvekili, evi satın alıp sonra da havaya uçurmayı teklif etmişti.

Adolf Hitler Salzburger Vorstadt’ta sadece birkaç hafta yaşadı. Braunau’daki bir başka eve taşınan aile Hitler üç yaşındayken de kenti tamamen terk etti.

Hitller, 1933’ten 1945’te İkinci Dünya Savaşı’nın sonundaki ölümüne kadar Nazi Almayası’nın lideriydi.

1939’da Polanya’yı işgal ederek savaşı başlatan Nazi rejimi çoğu Yahudi milyonlarca insanı öldürdü.

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