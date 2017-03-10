'Hitler'i kızdıran Erdoğan' videosunu beğenen Gökçek: Espriler süper!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik açıklamaları hakkında espriler yapılan bir videoyu, "Kim yaptıysa, espriler süper… video Merkel’e gelsin” sözleriyle Twitter hesabından paylaştı. Videoda Gökçek'in de ismi geçiyor.

İstanbul'daki Tokatlılar gecesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı'nın konuşmasını engelleyen Almanya'ya seslenerek "Ben Almanya'ya istersem gelirim ve konuşturtmadığınız zaman dünyayı ayağa kaldırırım" demişti.

Bu sözlerin ardından bir sosyal medya kullanıcısının hazırladığı video ile, Almanya’da Adolf Hitler’in son dönemini ve başrolünde Almanların ünlü aktörü Bruno Ganz’ın oynadığı ‘Çöküş’ filminden alınan bir sahneye eklenen altyazı ile Erdoğan’ın Almanya’yı hedef alan sözleri espri konusu yapıldı.

İşte o video:

Melih Gökçek'in Twitter paylaşımı ise şöyle: