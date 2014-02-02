Hitler’in kullandığı iddia edilen otomobil 40 bin euroya satılıyor

Kosova’nın Ferizovik kentinde, Hitler’in olduğu iddia edilen Opel Kadet marka otomobil 40 bin Euro’ya satılıyor. Üretildiği tarihin 1938 olması, Adolf Hitler’in bu otomobil ile yolculuk yaptığı ihtimalini destekliyor.

Zete.com sitesinde yer alan habere göre, otomobilin sahibi olan İsmail Hayrizi, otomobildeki tüm parçaların orjinal olduğunu belirterek, ücretin nakit verilmesi halinde satacağını söyledi. Hayrizi, otomobilin kullanılır durumda olduğunu ve 1966 -1980 yılları arasında garajda muhafaza edildiğini açıkladı.

Bu haber üzerine, Almanya’nın Opel fabrikası Hayrizi ile irtibata geçerek otomobilin satışını durdurmasını istedi ve aracı incelemek için bir uzman ekibin Kosova’ya geleceğini bildirdi.

Aynı modelde bir otomobil Almanya’da iki yıl önce ortaya çıkmış, Opel fabrikası mühendisleri bu aracı kullanılır hale getirmişti.