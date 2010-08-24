Hitler 'Yahudi' kökenli mi?

T24- Yahudi düşmanı olarak bilinen Nazi lideri Adolf Hitler'in, DNA sonuçlarına göre, 'Yahudi' ve 'Afrika' kökenli olduğunun ortaya çıktığı iddia edildi.



Daily Mail gazetesi, Hitler'in akrabalarından alınan DNA örneklerine yapılan testler sonucunda, ‘Yahudi’ ve ‘Afrika’ kökenli olduğunun anlaşıldığı yazdı.



Hitler’in akrabalarından alınan örneklerden elde edilen ‘Haplopgroup E1b1b’ (Y-DNA) adlı kromozonun, Almanya ve Batı Avrupa'da pek nadir bulunduğu, daha çok Afrika'nın Fas, Cezayir, Libya, Tunus gibi ülkelerinin yanı sıra Aşkenaz ve Seferad Yahudileri'nde bulunduğu kaydedildi.



Gazeteci Jean-Paul Mulders ile tarihçi March Vermeeren, DNA örneklerini kullanarak, Hitler'in 39 akrabasının izini sürmüştü. Yapılan araştırma sırasında Avusturyalı çiftçi Norberth H.’nin, Hitlerin öz yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı.