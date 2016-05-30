Hitler selamına 1600 euro ceza



Bochum İdare Mahkemesi pazartesi günü görülen davada, Hitler selamı verdiğini itiraf eden 23 yaşındaki sanık "anayasaya aykırı örgütlerin işaretlerini kullanmaktan" suçlu bulundu. Mahkeme şahsı 1600 euro para cezasına çarptırdı.

Davaya konu olan olay 2015 mayısında Bochum yakınlarındaki bir müzik festivali sonrasında meydana geldi. Davada yargılanan diğer iki sanık festival dönüşü bindikleri otobüste 17 yaşındaki bir siyahi genç kıza hakaret ve küfür ettiklerini itiraf etti. Mahkeme 31 yaşındaki adama 100 saat sosyal hizmette bulunma zorunluluğu getirdi, kendisinden 4 yaş genç kız arkadaşına da 750 euro para cezası verdi. Paranın yarısı mağdura, diğer yarısı da Kuzey Ren Vestfalya eyaletine aktarılacak.

Davada genç kadına küfür ettiği ve fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dördüncü bir sanık daha yargılanıyor. Bochum İdare Mahkemesi 25 yaşındaki şahıs hakkında kararını henüz açıklamadı.