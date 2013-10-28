'Hitler savaş sonunda sevgilisiyle Arjantin'e kaçtı'

İngiliz yazarlar Gerrard Williams ve Simon Dunstan, "Bozkurt: Adlof Hitler'in Kaçısı" adlı ortak yazdıkları kitapta Adolf Hitler'in savaşı kaybettiğini anladığında sığınağındaki gizli bir tünelden sevgilisi Eva Braun ile birlikte kaçtığını iddia etti. Iddiaya göre Hitler Arjantin 'e gitti ve burada Eva ile evlendi. Çiftin daha sonra iki kız çocuğu oldu ve Hitler eceliyle ölene dek Güney Amerika 'da yaşadı.

CNN Türk’ten Metin Güneş’in haberine göre bu iddia şimdi intihal davasına dönüştü. Çok sayıda Nazi'nin kaçarak saklanladığı Patagonya'daki Bariloche kasabasında yaşayan Arjantinli gazeteci Abel Basti bu konuda yaptığı araştırmanın William ve Dunstan tarafından çalındığı gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Williams ve Dunstan ise Basti'nin iddialarını reddediyor.

Williams, "Hitler'in Arjantin'de yaşadığı fikrini Basti icad etmedi. Bu konuda 1953 ve 1987 yıllarında da kitaplar yayımlandı. Ben kimsenin eserini çalmadım" dedi.

Tarihçiler ise yazarların Hitler'in kaçmasını ve bu kaçışın şimdiye dek gizli kalışıyla ilgili iddialar nedeniyle birbirlerini mahkemeye vermesini "absürt" olarak nitelendiriyorlar.

