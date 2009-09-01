'Hitler olmasaydı Stalin Türkiye' ye saldıracaktı' iddiası

İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 70'inci yıldönümü anılırken, Azerbaycanlı bir tarihçinin iddiası ortalığı karıştırdı. Moskova Genel Tarih Enstitüsü'nden araştırmacı Dzahhangir Nadzhafov'ın Rus arşivlerini inceleyerek elde ettiği bilgilere göre, Stalin, Almanya ile imzalanan ve ikinci Dünya Savaşı’nda Avrupa'nın iki ülke arasında paylaşılmasını öngören Alman Rusya saldırmazlık anlaşması olan "Molotov-Ribbentrop" antlaşmasını "doğuda" bir model olarak kullanacaktı.



Nadzhafov'a göre, Stalin doğuda İran ve Türkiye'ye saldıracak ve bölgeyi yeniden şekillendirecekti. Buna göre Türkiye'de Kars ve Ardahan'ı işgal edecek ve Ermenistan'ın sınırlarına katacaktı.



Böylece Ermenistan'ın toprakları yüzde 80, Gürcistan'ın toprakları yüzde 8 ve Azerbaycan'ın toprakları da iki katı artacaktı.



Tarihçiler Hitler Rusya'ya saldırmasaydı Stalin'in İran ve Türkiye'ye saldırıp, doğu sınırını yeniden şekillendireceğini iddia etti.



Tarihçi, bu bölgelere olan askeri harekatların planlarının hazır olduğunu ancak Hitler'in eski dostuna saldırmasıyla, Rusya'nın batıya daha bağımlı hale geldiğinden, operasyonun durdurulduğunu söyledi.



Dzahhangir Nadzhafov iddialarına kanıt olarak da 1941'de Azerbaycan Komunist Partisi'nin lideri Mirdzafar Bagirov'un Stalin'e yazdığı bir mektubu gösterdi. Buna göre Bagirov, " İran'da Polonya'nın topraklarının Ukrayna ve Belarus'a bağlanması gibi şartlar alınması gerekmektedir" diye yazdı. Tarihçiye göre bu sözler, Rusya'nın planının çoktan hazır olduğunu gösteriyor. Rusya'nın hazırlıkları o kadar ileri safhadaydı ki, Politbüro Dışişleri Bakanlığı'na hazırlanması gereken belgeleri bile verdi. İran'ın işgalinin tarihi ise 7 Kasım 1941 olarak belirlendi. Hatta İran'da başa getirilecek Komünist liderlerin ismi bile belliydi. Tarihçi Stalin'in amacının Azeri etnik kimliğinin bulunduğu İran'ın bölgelerinin Azerbaycan'a bağlanması, ayrıca Türkiye'nin kuzeyinin ve Çin'in Yincang bölgesinin de işgaliydi.

