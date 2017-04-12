"Hitler kimyasal silah kullanmadı" diyen Beyaz Saray Sözcüsü'nden özür

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Alman Nazi lider Adolf Hitler’in 2. Dünya Savaşı sürecinde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad gibi kimyasal silah kullanmadığı yolundaki iddiası nedeniyle özür diledi.

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili açıklama yapan Spicer’ın "Adolf Hitler'in bile 2. Dünya Savaşı sırasında kimyasal silah kullanmadı" demesi, sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Birçok kişi, Nazilerin binlerce Yahudiyi gaz odalarında öldürdüğünü hatırlatmıştı.

Tepkiler üzerine Spicer, “Soykırımla ilgili uygunsuz sözlerim yanlıştı. Böyle bir karşılaştırma elbette ki söz konusu olamaz. Yaptığım hatadan dolayı özür dilerim” dedi.