Hitler 15 tane UFO yaptıdı

T24 - Alman bilim dergisi PM, Nazi döneminde UFO’yu andıran bir araç geliştirdiğini, hatta uçurmayı da başardıklarını iddia etti.



Makalede yer alan raporlara göre 1944’te insanlar bu aracın İngiltere’deki Thames nehrinin üzerinde uçtuğuna şahit oldu. Dergiye göre Almanlar araç hakkındaki belgelerin çoğunu yok etmeyi başardı ancak 1960 yılında Kanadalı UFO uzmanları raporların bazılarını ele geçirerek aracı yeniden inşa etti.







Prag’da 1941-1943 arasında 15 prototip halinde üretilen ve baş mühendislerinin soy isimleri olan Schriever-Habermohl adı verilen proje ile Hitler’in Londra’yı ve gerekirse New York’u vurmayı planladığı iddia edildi.