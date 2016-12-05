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Ekonomi

Hitit Üniversitesi, öğrencilerine dövizleri bozdurma çağrısı yaptı

"DÖVİZİNİ BOZDUR TÜRK LİRASINA SAHİP ÇIK!"

05 Aralık 2016 01:01

Doların önlenemeyen yükselişi karşısında TL kullanma çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a farklı kurumlardan destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. İlk kez bir üniversite de kampanyaya katılarak öğrenci ve akademik kadrosunu TL'ye geçmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi düzeltmek için tüm ülkeyi 'yastık altında saklı' dolarları bozdurup TL'ye çevirme çağrısı yapması üzerine Çorum'da bulunan Hitit Üniversitesi resmi web sitesine "DÖVİZİNİ BOZDUR TÜRK LİRASINA SAHİP ÇIK!" yazılı bir görsel yerleştirildi.

Duvar gazetesinin haberine göre çağrı, kırmızı Türkiye haritası üzerine beyaz TL sembolünün kullanıldığı görsel sitenin manşet bölümüne konuldu.

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