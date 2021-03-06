Hitit Üniversitesi’nde 4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı Prof. Şimşek: Bunlar benim için ekstra yük, hiçbir maddi getirisi yok

Çorum Hitit Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olan, İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, dört farklı fakülteye dekan vekili olarak atanmasına ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi. “Dekan değilim, vekilim” diyen Prof. Şimşek, “Bunlar benim için ekstra yük. Hiçbir maddi getirisi yok. Dekan atanıncaya kadar zaten bu görevleri sürdürüyoruz” diyerek durumun rutin bir süreç olduğuna dikkati çekti.

Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan ilahiyatçı profesör; “Dekan değilim, vekilim” dedi. 2019 yılında rektör yardımcısı görevini üstlenen Şimşek hakkında çıkan haberlerle ilgili “Bunlar benim için ekstra yük. Hiçbir maddi getirisi yok. Dekan atanıncaya kadar zaten bu görevleri sürdürüyoruz. Turizm Fakültesi zaten pasif. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne de daha yeni bir arkadaş atandı. Spor Bilimleri Fakültesi’nin dekanı geçen sene istifa etti. Orada başka profesör olmayınca bana tevdi edildi. İki hafta önce de Fen-Edebiyat dekanı istifa etti. Yeni dekan atanana kadar geçici olarak benim üzerime verildi. Asli atamalar gerçekleşince bu görevler bizden düşecek” ifadelerini kullandı.