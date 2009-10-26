Domuz gribi virüsü H1N1, 2009’un başlarında saptandı, bugüne kadar da dünyada 5 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü, virüsten korunmanın en iyi yönteminin aşı olduğunu duyurdu. Aşıyla ilgili bazı itirazlar var.



Ancak Sağlık Bakanı Recep Akdağ, aşıdan soğutanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Birçok uzman da aşıdan korkulmaması gerektiğini söylüyor. ABD’de olağanüstü hal ilan eden Başkan Obama da aşıyı olan ilk isimlerden... Milliyet gazetesinin haberine göre, Meksika’da nisan ayında ilk ölümlerin rapor edildiği günden bu yana domuz gribi küresel bir salgın haline geldi. Bugüne kadar 510 binden fazla domuz gribi vakası görüldü; 5952 de ölüm... Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), A(H1N1) virüsünün neden olduğu hastalığa karşı en iyi koruma olarak duyurduğu aşı, şu anda kabul edilen tek etkili yöntem. Ancak yine de domuz gribi aşısına şüpheyle yaklaşanlar bulunuyor.



‘Histerikleri boşverin’



Domuz gribi aşısına karşı itirazlar olsa da, ABD’nin en etkili gazetelerinden Boston Globe’da bu konudaki son çalışmaların ışığında dün yer alan başyazının başlığında şu ifade kullanıldı: “Histerikleri boş verin, domuz gribi aşınızı olun.”



Yönetimden nefret eden bazı kesimlerin aşılanmaya histerik bir şekilde karşı çıkanların efsaneler yayarak, birçok kişiyi olumsuz etkilediğine dikkat çeken yazıda şu ilginç veriye de yer verildi: ABD’de 1 Eylül’den geçen salı gününe kadar domuz gribi teşhisiyle hastaneye yatırılan ABD’lilerin sayısı 5000’i buldu. Bunların yüzde 53’ü 25 yaşından küçüktü.



Grip hamile kadınlarda ağır hastalığa neden oldu. Normal mevsimsel grip yılda 36 bin kişiyi öldürüyor, ki bunların çoğu 80 yaşının üzerinde. Ancak 1 Eylül’den bu yana ölen 292 kişinin yüzde 90’ı 65 yaşından küçük. 1950’den önce doğanların gençliklerinde yakalandıkları bir grip sayesinde bir derecede bu virüse bağışıklığı olduğu düşünülüyor. Kışı içeren önümüzdeki birkaç ay içinde milyonlarca kişinin domuz gribine yakalanması sağlık yetkililerinin en büyük endişesi. Bu olasılığı bertaraf etmenin tek yoluysa domuz gribi aşısından geçiyor.



Akdağ’dan suç duyurusu



Sağlık Bakanı Recep Akdağ da önceki gün yaptığı açıklamada, “Aşı yaptırmayın” diyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bakan Akdağ, “Vatandaşım yarın bana gelse dese ki, ‘Falanca vatandaşı seyrettim, ısrarla ‘Aşı yaptırmayın’ dedi, ben de yaptırmadım. Çocuğumu kaybettim.’ Ben Sağlık Bakanı olarak suç duyurusunda bulunacağım. Bunu şimdiden ilan ediyorum.”



60 yıldır aynı teknik kullanılıyor



Chicago Üniversitesi’nden uzman Kenneth Alexander, H1N1 virüsüne karşı üretilen aşının, son 60 yıldır grip virüsüne karşı üretilenlerle aynı teknikle imal edildiğini, endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) Jesse Goodman da aşının domuz gribine karşı en iyi korunma yöntemi olduğunu açıkladı. Aşıya yönelik çalışmalar, domuz gribi virüsü Meksika ve California’da nisan ayında ilk kez tespit edildiğinde başladı. Vakit kaybedilmeden toplanan örnekler ilaç şirketlerine gönderildi. Ardından grip aşısı nasıl yapılıyorsa aşı üretildi ve denemelerine başlandı. Kenneth Alexander, bu aşıyla normal grip aşısı arasındaki tek farkın kullanılan virüs olduğunu vurguladı.



Prof. Öz: Ben aşı oldum



Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Öz de, “Domuz gribi aşısı olalım mı, olmayalım mı?” tartışmasına, “Ben doktor olarak şahsen destekliyorum. Kendim aşı oldum, ama eşim kabul etmiyor. Benim kararım, hamile kadınlar ve küçük çocukların aşı olması şart. Gençler ise olmayacaklarsa tedbirli davranmalılar. Ama olmaları mantıklı bence” diye katıldı.



Prof. Tuzcu: Verilere göre aşıda tehlike yok



Yine dünyaca ünlü kalp uzmanı Prof. Murat E. Tuzcu da “Elimizdeki veriler aşının tehlikeli olduğunu göstermiyor. Şu anda domuz gribinden korunmanın tek yolu aşı olmaktır” dedi.



Prof. Badur: Aşı zorunlu olmalı



İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyesi ve Grip Referans Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Selim Badur, Sabah gazetesinden Sevilay Yükselir’e verdiği röportajda, okullarda aşı yapılmasının ailenin iznine tabi olmaması gerektiğinin altını çizdi ve “Zorunlu olmalı. Çocuklarda çok daha kolay yayılıyor çünkü” dedi. Prof. Badur, aşı uygulaması başlayınca virüsün yavaş yavaş azalacağını, ülkeyi terk edeceğini söyledi.



Kadir Topbaş: Toplu kullanılan alanlar dezenfekte edilecek



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, domuz gribi konusunda İstanbul’da alınan önlemlerle ilgili olarak, “’Toplu taşıma araçlarımızı her akşam seferinden sonra dezenfekte ediyorduk, daha ileri bir önlem olarak halkımızın çok daha toplu kullandığı alanlar dezenfekte edilecek” dedi. “İstanbullular da daha hassas davranmalı” diye konuşan Kadir Topbaş, şöyle devam etti: “Sağlık açısından temizliğe önem göstermeliler. Belediye olarak bize ne görev düşüyorsa yapacağız. Önlemleri artıracağız.”