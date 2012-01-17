Hisseleri de karaya oturdu



T24- İtalya’nın batısında kayalıklara çarparak yan yatan “Costa Concordia” adlı lüks yolcu gemisinde ölenlerin sayısı dün 7’ye yükseldi. Kaptanı suçlayan şirket, kazazedelere yaklaşık 1 milyar Euro tazminat ödeyecek. Dünyanın en büyük kruvaziyer işletmecisi olan Carnival’ın hisseleri de 1.2 milyar Euro eridi.







Hürriyet'in haberine göre, İtalya’nın Giglio Adası açıklarında cuma gecesi 4 bin 200’den fazla yolcu ve mürettebatla seyrederken kayalıklara çarpan ve kıyıya yakın sularda yan yatan Costa Concordia adlı kruvaziyerin enkazından dün bir erkek cesedi daha çıkarıldı. Ölü sayısı 7’ye yükselirken, 12’si Alman 29 yolcu hâlâ kayıp. Gemi yan yattığı kayalıklardan dün 9 santim kayınca arama-kurtarma çalışmaları durduruldu.





Rezervasyonlar iptal





2’si ağır 64 kişinin de yaralandığı kaza, ABD-İngiliz ortaklığındaki Carnival şirketine maliyeti ağır olacak. 450 milyon Euro’luk yolcu gemileri 40 milyon Euro’ya sigortalanmış olsa da, küresel bir dev olan Carnival’in hisseleri kazadan beri yüzde 21 düştü ve şirket değeri 1.2 milyar Euro eridi. Sadece Concordia’nın devre dışı kalacak olması bile şirkete bu yıl 70 milyon Euro zarar yazdıracak. 100 yolcu gemisiyle dünyanın en büyük kruvaziyer işletmecisi olan şirketin imajını lekeleyen kaza, dünya çapında kruvaziyer turizminde yüzde 38’e varan rezervasyon iptallerine neden oldu.





2 katı tazminat

Carnival’a bağlı gemi sahibi Costa Deniz Yolları, Cenova’da bir kriz masası kurarak kazazedelere denizcilik kuralları çerçevesinde tazminat ödeme kararı aldı. Buna göre yaşamını yitiren yolcular için 425 bin Euro (yaklaşık 1 milyon TL) ödenecek. Diğer yolculara verilecek tazminat için sulh mahkemesi kararı esas sayılacak. Ancak Costa’nın ödeyeceği toplam tazminat miktarının geminin değerinin iki misli, yani 1 milyar Euro civarında olacağı tahmin ediliyor.





Bu bir insan hatası





Şirketin CEO’su Pier Luigi Foschi dün yaptığı açıklamada, “Gemi 2011 yılı güvenlik ve teknik testlerinin tamamından geçmişti. Rotalar programlıdır. Gemi rotadan saparsa uyarı zilleri çalar. Bu bir insan hatası. Kaptan, yetkili de olmadığı bir manevra yaptı. Bu davranışıyla aramıza mesafe koysak da kaptanın mahkeme masraflarını karşılayacağız” dedi.





O selam kız kardeşe





Gemi kazasının nedeninin kıyıya selam vermek olduğu yolundaki iddialar doğrulandı. Kaptan, geminin şef garsonu Antonello Tivoli’nin Giglio Adası’nda ikamet eden kız kardeşi Patrizia Tivoli’yi selamlamak için sahile yaklaşmış. Şef garsonun, kaptanı uyararak “Buraları sığdır, fazla yaklaşma” dediği de iddia edildi. Tutuklanan kaptan Francesco Schettino ise hatanın haritada olduğunda ısrarcı.





45 dakika oyaladı





“Adaya selam için kayalıklara fazla yaklaşmak” raporlara kaza nedeni olarak geçse bile, suçlamalar bununla sınırlı değil. Kaptanın kazadan sonra 45 dakika boyunca sorunun elektrik sisteminden kaynaklandığını söyleyerek yolcuları tahliye etmemesi, imdat sinyalini yayınlamaması, yetkililerin kazayı yolculardan öğrenmesi, 750 can yeleğinin eksik olması, filika mekanizmasının çalışmaması da suçlamalar arasında.





Kaptan: Filikadayım





21.45: Kayalıklara çarptıktan sonra 10 dakika içinde makine dairesinden su almaya başlayan ve elektriği kesilen geminin kaptanı Livorno’daki sahil güvenlik komutanlığından gelen yardım teklifini reddetti.

22.30: Kaptan karayla tekrar iletişime geçip sol taraflarında bir açık olduğunu ve buradan içeri su sızdığını, ancak merak edilecek bir şey olmadığını söyledi. Gemi 20 derece yan yatarken, kaptanın tavrından tatmin olmayan sahil güvenlik, bölgeye helikopter gönderdi.

22.45: Helikopter artık 60 derece yan yatmış olan gemiye ulaşınca kaptan bu kez yardım teklifini kabul etti.

23.00: Kaptan ile sahil güvenlik arasında şu trajikomik telsiz konuşması yaşandı:

Sahil güvenlik: Size bir kez daha soruyorum. Bana gemide kaç kişi olduğunu söyler misiniz?

Kaptan: 200 kişi.

Sahil güvenlik: Kaptan bana bir iyilik yapıp kaç kişi olduğunu sayar mısınız?

Kaptan: Sayamam.

Sahil güvenlik: Nasıl sayamazsınız?

Kaptan: Sayamam çünkü; ben de bir filikadayım.

Sahil güvenlik: Hemen gemiye geri dönün.

Kaptan: Bunu yapamam. Buradan yardımları yönetiyorum.





Kaptan âlemdeydi





Gemideki Rus yolcuların “Kaptan kaza sırasında âlem yapıyordu” iddiasını başka yolcular da doğruladı. Hollandalı yolcu Monique Maurek (41) Telegraph gazetesine şunları söyledi: “Bence en büyük skandal, kaptanı o akşamın büyük bölümünü barda kolunda güzel bir kadınla içki içerek geçirdiğini görmemiz oldu.”

Kaza sırasında sadece birinci kaptanın değil tüm kaptan köşkü mürettebatının gemiyi yolculardan önce terk ettiği ortaya çıktı. Grosetto Savcılığı, geminin 4 kaptanıyla iki dümencinin yolculardan önce filikalara bindiklerini saptadı ve haklarında suç duyurusunda bulundu.



