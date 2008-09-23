Hisseler yüzde 2.48 düştü

İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 896,05 puan düşerek 35.287,57 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 2,48 değer yitirdi.



Borsa dün 36.183,62 puandan kapanmış, hisse senetlerinin günlük ortalama değer kaybı yüzde 0,51 olmuştu.



İstanbul serbest piyasada 1,2370 YTL'den alınan dolar 1,2400 YTL'den satılıyor. 1,8200 YTL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 1,8230YTL olarak belirlendi.



Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,2360 YTL, Euro'nun satış fiyatı ise 1,8060 YTL olmuştu.



