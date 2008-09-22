Hisseler ilk yarıda 0,71 düştü

İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, Cuma günü ikinci seans kapanışına göre 256,96 puan azalarak 36.113,20 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,71 değer kaybetti. İMKB geçen haftayı, 36 bin 370 puandan noktalamıştı.



Serbest piyasada 19 Eylül Cuma günü 1.2450’den günü kapatan dolar 12:30 itibariyle 1,2390 YTL düşüş, 1.7900 YTL’den kapanan Euro ise 1,8040 yükseliş kaydetti.



Geçen haftaki dört günlük krizin ardından Cuma günü haftayı tarihe geçecek yüzde 12.89 günlük artışla kapatan hisse senetleri piyasası, yeni haftaya hisselerin 0,21 oranında değer kazanmasıyla başladı ancak birinci seansın ilk yarısında gerçekleşen satışlarla hisseler yüzde 1,41 değer kaybetti.



İMKB Bileşik Endeksi bugün birinci seansta, Cuma günü ikinci seans kapanışına göre 76,38 puan artarak 36.446,54 puan seviyesinden açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede yüzde 0,21 değer kazandı.



19 Eylül, İMKB’de son 7.5 yılın en iyi günü oldu



Geçen hafta yaşanan dört günlük krizin ardından uluslararası piyasalarda başlayan yükselişler 19 Eylül Cuma günü İMKB'ye de tarihi bir gün yaşattı. Borsada son 7.5 yılın en iyi günü yaşandı ve borsa bir günde yüzde 12.89 artış kaydetti.



ABD Hazinesi ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) mali sektörü kurtaracak yeni bir plan hazırladığı yönündeki haberleri borsalara unutulmayacak bir gün yaşattı.



İMKB günü yüzde 12.89 artışla 36 bin 370 puandan noktaladı. Tarihinin en büyük yedinci yükselişini gerçekleştiririrken, son 7.5 yılın da en iyi gününün yaşadı. Borsa en son 27 Nisan 2001 tarihinde yüzde 13.5 yükselmişti.

