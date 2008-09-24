Hisseler 0,78 değer kaybetti

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, bugün ortalama yüzde 0,78 oranında değer kaybetti. İMKB Ulusal-100 Endeksi günlük bazda 277,06 puan gerileyerek 35.177,11 puandan kapandı. Günlük işlem hacmi 1 milyar 163 milyon 684 bin 899 YTL olarak hesaplandı.



Döviz



Serbest piyasada dün kapanışta 1,2380 YTL olan dolar bugün günü 1,2410 YTLyükselişle kaparken; dün 1,8270 YTL olan Euro 1,8260 YTL'ye gerileyerek günü kapattı.



Faiz



İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 14 Nisan 2010 vadeli bugün valörlü tahvilin basit getirisi yüzde 20,27'ye, bileşik getirisi 19,27'ye yükseldi.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 20,15, bileşik getiri yüzde 19,16 olarak gerçekleşmişti.



Parite



Uluslararası piyasalarda, saat 18.00 itibarıyla Euro-dolar paritesi 1,4667, sterlin-dolar paritesi 1,8518, yen-dolar paritesi ise 106,01 düzeyinde seyretti.

