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Ekonomi

Hisseler 0,02 değer kazandı

Hisseler birinci seansı yüzde 0,02 artışla kapattı. Dolar 1,2400 YTL ile yükseliş, Euro 1,8200 YTL ile düşüş seyrinde...

24 Eylül 2008 03:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, dün ikinci seans kapanışına  göre 6,90 puan artarak günün ilk yarısını 35.461,07 puandan tamamladı.

Birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer artışı yüzde 0,02 oldu

Birinci seansta işlem gören toplam 313 hisse senedinden 110'u değer kazandı, 115 hisse değer yitirdi, 88 hissenin değerinde değişim olmadı.

Brinci seansta 484 milyon 252 bin 646 YTL'lik işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, İş Bankası (C), Vakıfbank, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

İMKB işlem gören hisse senetleri, dün ortalama yüzde 2,02 oranında değer kaybetmiş, endeks günlük bazda 729,45 puan gerileyerek günü 35.454.17 puandan kapatmıştı. Günlük işlem hacmi 1 milyar 257 milyon 5 bin 913 YTL olarak hesaplanmıştı.

Dolar 1,2400 yükselişle açıldı

Serbest piyasada dünkü kapanışta 1,2380 YTL olan dolar, bugün öğlen 12:00 itibariyle 1,2400 YTL’den; 1,8270 YTL olan Euro 1,8200 YTL’den işlem görüyor.

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