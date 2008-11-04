Hissedilen enflasyon yüzde 25

Enflasyon ayaklandı

İktisatçı Mustafa Sönmez, yüzde 2'nin üstünde bir tüketici enflasyonu ile beklentilerin üstüne çıkan Ekim TÜFE'sinin, yıllık bazda da yüzde 12'ye yaklaştığını belirterek, "Ancak, ortalama bir ailenin gıda, kira, ulaşım, haberleşme, ısınma ile ilgili madde fiyatlarındaki artışlara bakıldığında yıllık enflasyonun yüzde 12 değil, yüzde 25'in üzerine çıktığı görülüyor" dedi. Gıdada en çok kullanılan 33 maddedeki ortalama fiyat artışının yüzde 26 olduğunu kaydeden Sönmez, gıdada yıllık fiyatın yüzde 130,7 ile mercimekte görüldüğünü ifade etti. Sönmez, bulgurda yüzde 57,1, pirinçte yüzde 45,3, kuru üzümde 45,02 artış yaşandığını belirterek, makarnada artışın yüzde 43'e, ekmekte yüzde 33'ü aştığını vurguladı.Sönmez, TÜİK verilerine göre, patatesin yüzde 11.99, çayın yüzde 11.94, kırmızı etin yüzde 11.9, balığın yüzde 10.53, beyaz peynirin yüzde 9.63 artışla yıllık enflasyonun altında kaldığını kaydederek, son bir yılda lahana, muz, elma, soğan, fasulye, tavuk eti, portakal, domates, kavunun fiyatının artmak yerine düştüğünü ifade etti.Ailenin kira, ısınma, ulaşım, haberleşme gibi ihtiyaçlarından oluşan 22 maddenin ortalama yıllık fiyat artışının ise yüzde 22,5 olduğunu ifade etti. En çok artışın yüzde 54 ile elektrikte görüldüğünü belirten Sönmez, şöyle devam etti: "Son zam hariç doğalgazdaki artış da yüzde 44'e yaklaştı. Kira artışları yüzde 13 olarak belirlenirken, telefonda yüzde 20, tüpte yüzde 26 fiyat artışları yaşandı. Bu kalemde, yıllık ortalama enflasyonun altında kalan tek madde yüzde 11 ile benzin oldu."