Hisse senetleri yüzde 0.74 değer kaybetti

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, bugün ortalama yüzde 0,74 oranında değer kaybetti.

İMKB Ulusal-100 Endeksi, birinci seansta 25,77 puan azalarak 47.954,54 puana yükseldi. İkinci seansta 329,57 puan azalan endeks 47.624,97 puandan kapandı.

Endeks ikinci seansa 69,74 puan azalarak 47.884,80 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 47.675,63 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük olarak 47.390,34 puana gerilerken, en yüksek olarak 48.040,92 puana çıktı.

Birinci seanstaki 25,77 puanlık azalış dikkate alındığında, endeks günlük bazda 355,34 puan geriledi. Hisse senetleri günlük ortalama 0,74 değer kaybetti.

İkinci seans kapanışında, mali endeks 728,52 puan azalarak 72.273,24 puana, sanayi endeksi 88,92 puan azalarak 35.034,41 puana gerilerken, hizmetler endeksi 40,86 puan artarak 32.786,21 puana yükseldi.

Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,00 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,25 oranında değer kaybederken, hizmetler grubu hisseleri ortalama yüzde 0,12 oranında değer kazandı.

İkinci seansta işlem gören toplam 321 hisse senedinden 84'ü değer kazandı, 144'ü değer yitirdi, 94 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı.

İkinci seansta, 897 milyon 405 bin 507 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 1 milyar 823 milyon 32 bin 994 lira olarak hesaplandı.

İkinci seansta, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Beşiktaş Futbol Yatırımları, Akbank ve Alcatel Teletaş en çok işlem gören hisseler oldu.

-DOLAR-AVRO-

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,4850 lira olan dolar güne 1,4900 liradan, 2,1870 olan avro 2,1880 liradan başladı.

Doların bugünkü kapanıştaki satış fiyatı 1,4900 lira, avronun satış fiyatı 2,1800 lira oldu.

Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,4799 lira, satışta 1,4902 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,4730 lira, satışta 1,4833 lira olarak belirlemişti.

-FAİZ-TAHVİL-BONO-REPO-

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 11 Mayıs 2011 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi 9,14'e, bileşik getirisi ise yüzde 8,90'a yükseldi.

Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 9,12, bileşik getirisi yüzde 8,88 olmuştu.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 2 milyar 438 milyon 34 bin 57,78 lira olarak belirlendi.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 10 milyar 40 milyon 802 bin liralık işlem hacmi kaydedildi.

Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz, en düşük yüzde 6,50 en yüksek yüzde 7,50 ve ortalama yüzde 7,30'dan gerçekleşti.

-PARİTE-

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibariyle avro-dolar paritesi 1,4710, sterlin-dolar paritesi 1,6004, yen-dolar paritesi ise 89,96 düzeyinde seyrediyor.