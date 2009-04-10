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Ekonomi

Hisse senetleri yüzde 0.56 değer kazandı

10 Nisan 2009 16:44

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, dünkü ikinci seans kapanışına göre 158,87 puan artarak günün ilk yarısını 28.705,33 puandan tamamladı.

Birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer artışı yüzde 0,56 oldu.

Dün 28.546,46 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa 91,44 puan artarak 28.637,90 puandan başladı. İlk yarıyı 28.760,97 puandan geçen endeks, en düşük olarak 28.345,10 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 28.882.41 puanı gördü.

Birinci seansta işlem gören toplam 314 hisse senedinden 172'si değer kazandı, 54'ü değer kaybetti, 88 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.

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