Hisse senetleri ortalama yüzde 4,57 değer kazandı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri geçen hafta ortalama yüzde 4,57 oranında değer kazandı.

Uluslararası piyasalar kötü gelen ekonomik verilere rağmen yükseliş eğilimini sürdürdüler. Uzmanlar, yükselişlerde en kötünün geride kaldığı

kanaatinin piyasalar üzerindeki iyimserliği artırdığını bunun da risk iştahını kabarttığını savunuyor.

İngiltere’nin görünümünün durağandan negatife çevrilmesi, ABD’nin notunun da düşürülmesini gündeme getirirken, bu yöndeki bir beklentinin oluşması ile borsalar satışa döndüler. Ancak yapılan açıklamalarla not düşürme kaygısı ortadan kalktı ve borsalar yükselişini sürdürdü.

Uzmanlar, piyasaların yükselmesindeki en büyük etkenin, kredi krizi ile başlayan para darlığını gösteren dolar libor faiz oranlarının Ağustos 2007’den beri en düşük seviyesine gelmesi olduğunu ileri sürerek, dolar libor faizlerinin düşmesinin bankaların likitidesini ve kredi verme gücünü yükselttiğini vurguluyor.

Dış piyasalarda yaşanan olumlu hava İMKB’de de aynı paralelde sürdü ve 2009 yılının en yüksek endeks değerlerine ulaşıldı.

Borsa, haftaya yüzde 0,54’lük artışla sakin başladı. Salı günü 19 Mayıs gününün resmi tatil olması nedeniyle işlem yapılmadı. Endeks, çarşamba günü gelen yoğun alımlarla yüzde 4,38 yükselerek 2009 yılının en yüksek kapanışını yaptı. Perşembe günü yüzde 1,19’luk kayıpla küçük bir düzeltme yaşayan borsa haftanın son gününde ortalama yüzde 0,85’lik artışla kapandı.



