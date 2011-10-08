-Hisse senetleri ortalama %3,94 değer yitirdi İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri geçen hafta ortalama yüzde 3,94 oranında değer yitirdi. Geçen haftaya Avrupa borç krizinin bankalara sıçrayabileceğine ilişkin endişelerle başlayan piyasalar, sonraki günlerde Avrupa bankalarına sermaye sağlanmasına ilişkin plan üzerinde çalışıldığı haberleri ve ABD'de kısmen olumlu gelen makro verilerin etkisiyle toparlandı. Hafta başında Yunanistan'ın 2011 bütçe hedefini tutturamayacağını açıklaması ve Dexia'ya ilişkin endişeler sonucunda EUR/USD paritesi 1,3146 ile Ocak ayından bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Fransa ve Belçika hükümetleri Dexia'nın tahvillerine garanti sağlayacaklarını açıkladılar. Bankanın yeniden yapılandırılması gündemde ve Yönetim kurulu, hafta sonu bu konuyu görüşecek. Dexia'nın operasyonlarının ayrı ayrı satışa çıkarılmasının muhtemel bir çözüm olarak görüldüğü ifade edilirken, Belçika hükümeti, bankanın Belçika kolunun kamulaştırılmasına sıcak baktığını açıkladı. Sonraki günlerde Avrupa'da bankalara sermaye enjekte edilmesi için bir plan üzerinde çalışıldığı haberleriyle birlikte tansiyon düştü. Bunun yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) piyasalara ilave likidite sağlayacağını açıklaması ve İngiltere'nin varlık alım programını genişletmesi de piyasalardaki riskten kaçma eğilimini bir miktar azalttı. Bunun sonucunda, EUR/USD paritesi toparlanarak 1,3525 seviyelerine kadar çıktı. Dolardaki değer kaybı ve riskli aktiflere olan ilginin bir miktar toparlanması sonucunda emtia fiyatlarında da yükselişler görüldü. Haftalık bazda bakır yüzde 5, Brent petrol yüzde 3,5, gümüş de yüzde 4 dolayında yükseldi. Altın da haftalık yüzde 0,87 primle 1.638,11 dolardan kapandı. Son iki aydır hızlı satışlarla karşılaşan Avrupa borsalarında son iki günde yüzde 7-8'ler civarında artış gösterdi. ABD borsalarında da haftalık bazda önemli arıtşlar gözlendi. Bu değer kazançlarında ABD'de açıklanan ISM imalat sanayi ve hizmetler sektörü beklenti endekslerinde sonuçların iyi gerçekleşmesi de etkili oldu. Ayrıca son işlem günü açıklanan veriye göre ABD'de eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı 103 bin kişi ile beklentilerden (60 bin kişi) fazla gerçekleşti. Özel sektör istihdamı ise 137 bin kişi artış gösterdi. Geçen ay sıfır olan rakamın da 57 bin kişi artışa revize edilmesi, bir diğer olumlu gelişme oldu. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 9,1'de kaldı. Yurt içinde haftanın öne çıkan gelişmesi Türk Lirası'nın değer kaybının sürmesinin ardından TCMB'nin aldığı önlemler oldu. Döviz sepeti (0,5 dolar+0,5 avro) 2,21 ile yeni rekor seviyesini gördükten TCMB, döviz satım ihalelerinin miktarını artırmak ve hem döviz cinsi hem de TL zorunlu karşılık oranlarını indirmek gibi önlemler açıkladı. Bunun ardından döviz sepeti, 2,16 seviyelerine geriledi. Benzer şekilde USD/TL 1,91 seviyelerinden 1,84'e kadar geriledi. Önceki haftalarda Avrupa ve ABD borsalarındaki negatif seyirden bir miktar ayrışarak daha güçlü bir görünüm sergilemiş olan İMKB-100, bu hafta da negatif yönde ayrıştı. TÜFE, eylülde yüzde 0,75 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 6,2'ye geriledi. Çekirdek enflasyon, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 7,0 arttı. Çekirdek enflasyondaki yükseliş, Türk Lirası'nın hafta başındaki gerilemesi ve azalan risk alma iştahı nedeniyle gösterge faiz hafta başında yüzde 8,58'e kadar yükseldi. Faiz, sonraki günlerde riskten kaçma eğiliminin azalmasının etkisiyle yüzde 8,34'ten kapandı. İMKB, pazartesi günü yüzde 0,39'luk düşüşle haftaya başladı. Salı günü de biraz sert bir şekilde yüzde 3,78 gerileyen endeks, çarşamba gününü yüzde 0,18'lik artışla tamamladı. Perşembe günü ortalama yüzde 0,14 düşen endeks, cuma günü gelen son dakika alımlarıyla ortalama yüzde 0,19 yükselişle haftayı kapattı. -Özetle piyasalar- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasındaki oranlarda inişli çıkışlı seyir devam etti. Türk Lirası karşısında haftalık bazda dolar ve avro geriledi. Altın fiyatları haftayı artışla kapattı. Mevduat faizlerinin ortalamalarında herhangi bir değişim olmadı. Hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,94 oranında değer yitirdi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,08, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,76 arttı. Yatırım fonlarının seyrini izleyen A.A Fon Endeksi geçen hafta yüzde 0,24 oranında düşüş gösterdi. Önceki hafta sonundaki oranlara göre, 1 aylık mevduat faizinin haftalık net getirisi ile haftalık reponun net getirisi yüzde 0,11 olarak gerçekleşti. -Borsa endeksleri- İMKB 100 Endeksi, hafta boyunca 2.354,65 puan düşerek, 59.693,43 puandan 57.338,78 puana indi. Hisse senetlerindeki haftalık ortalama kayıp yüzde 3,94 oldu. İMKB Mali Endeks 5.003,09 puan düşerek 88.856,27 puandan 83.853,18 puana, İMKB Sanayi Endeksi 620,07 puan düşerek 50.484,89 puandan 49.864,82 puana ve İMKB Hizmetler Endeksi 350,88 puan düşerek 36.919,68 puandan 36.568,80 puana geriledi. Böylece, mali grup hisseler ortalama yüzde 5,63 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 1,23 oranında ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,95 oranında değer yitirdi. -Döviz- Geçen hafta Türk Lirası karşısında tüm döviz türleri geriledi. İstanbul serbest piyasada önceki hafta sonuna göre ABD Dolarının Türk Lirası satış fiyatı 0,0160 lira ve yüzde 0,86 düşüşle 1,8460 liraya, avronun satış fiyatı 0,0170 lira ve yüzde 0,68 düşüşle 2,4880 liraya indi. İngiliz Sterlinin satış fiyatı 0,0250 lira ve yüzde 0,86 düşüşle 2,8900 liraya, İsviçre Frangının satış fiyatı 0,0550 lira ve yüzde 2,66 düşüşle 2,0150 liraya geriledi. Bugün öğle saatlerinde ise İstanbul serbest piyasada ABD Doları 1,8500 liradan, avro 2,4770 liradan, İngiliz Sterlini 2,9000 liradan ve İsviçre Frangı da 2,0200 liradan satılıyor. -Altın- Haftalık bazda, Kapalıçarşı'da alınıp satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,08, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,76 arttı. Cuma günü kapanış itibariyle külçe altının gram satış fiyatı 98,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 665,00 lira oldu. İstanbul Altın Borsası'nda (İAB) 24 ayar altının gram fiyatı da yüzde 0,82 artarak 98,00 liraya çıktı. -Yatırım fonları- Yatırım fonlarına katılma belgeleri önceki hafta sonuna göre ortalama yüzde 0,24 oranında değer yitirdi. Yatırım fonlarının fiyat seyrini izleyen A.A Bileşik Fon Endeksi geçen hafta boyunca 2.530 puan düşerek 1.064.584 puandan 1.062.054 puana geriledi. Geçen haftanın en çok değer kazanan katılma belgeleri, yüzde 2,60'lık artışla Gedik Yatırım Menkul Değerler Kronos Alpha A Tipi Değişken Fon, yüzde 1,66'lık artışla EFG İstanbul Equities Menkul Değerler B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu ve yüzde 1,39'luk artışla HSBC Bank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Onsekizinci Alt Fon olarak sıralandılar. Haftanın en çok değer yitiren üç katılma belgesi ise yüzde 7,12'lik düşüşle Türk Ekonomi Bankası B Tipi BRIC Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Fonu, yüzde 6,00'lık düşüşle Akbank Franklin Templeton B.R.I.C. Ülkeleri B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu ve yüzde 5,27'lik düşüşle Akbank B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu'na Bağlı Asya Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonu (Dördüncü Alt Fon) oldular. -Tahvil-bono-faiz-repo- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında oluşan ağırlıklı ortalamalar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, çeşitli vadelerdeki kağıtların haftalık net getirileri yüzde 0,12 ile yüzde 0,15 arasında oldu. Geçen hafta, mevduat faizlerinin ortalamalarında herhangi bir değişim olmadı. Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarının ortalamaları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, bir önceki hafta sonu geçerli olan oranlar itibariyle 1 ay vadeli mevduat faizinin haftalık net getirisi yüzde 0,11'i buldu. Önceki hafta sonunda İMKB Repo Ters Repo Pazarı'nda ağırlıklı ortalama faizi yüzde 6,7 dolayında bulunan haftalık reponun net getirisi de yüzde 0,11 olarak gerçekleşti.