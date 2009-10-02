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Ekonomi

Hisse senetleri haftalık yüzde 1.61 değer kaybetti

02 Ekim 2009 03:00

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,61 değer yitirdi.

İMKB Bileşik Endeksi, haftalık bazda 768,03 puan düşerek, 47.624,97 puandan 46.856,94 puana indi.

Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,68, Cumhuriyet Altının gram satış fiyatı yüzde 1,56 arttı.

Önceki hafta sonu 47,60 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 48,40 liradan, 320,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış fiyatı da 325,00 liradan haftayı tamamladı.

Kapanışta bugün, haftalık bazda ABD dolarının satış fiyatı yüzde 0,34 artarken, avronun satış fiyatı değişmedi. Doların kapanıştaki satış fiyatı 1,4950 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı 2,1800 lirada kaldı.

Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,14 değer kazandı.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,13 ile yüzde 0,16 arasında gerçekleşti.

Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,18'i buldu.

Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 7,50 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,13 oldu.

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