Hisse almıştı; Elon Musk, Twitter'ın yönetim kuruluna dahil oluyor

Twitter CEO’su Parag Agrawl, Tesla CEO’su Elon Musk’ın sosyal medya devinin yönetim kuruluna katıldığını açıkladı.

Tesla CEO’su Elon Musk’ın, Twitter’dan yüzde 9.2’lik hisse almasından bir gün sonra Twitter yönetim kuruluna da katılacağı açıklandı.

Twitter CEO’su Parag Agrawal, Twitter’dan Elon Musk’ın yönetim kuruluna katıldığını şu sözlerle duyurdu: Son haftalarda Elon ile yaptığımız konuşmalarda, yönetim kurulumuza büyük bir değer katacağı açık oldu. Hizmetlerin tutkulu bir inananı ve yoğun eleştirmeni olarak Elon Musk tam ihtiyacımız olan kişi.”