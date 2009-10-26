Hispanik personele: İsminizi değiştirin

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir oteli satın alan kişi, Hispanik (İspanyol asıllı) çalışanların isimlerini değiştirerek, "Martin" ya da "Marcos" gibi isimlerin "Mark" ya da "Bill" gibi İngilizce isimlere dönüştürülmesini istedi.



Teksaslı otelci Larry Whitten, daha önce görüp beğendiği Taos'da yeni satın aldığı otelde çalışanlarla bir araya geldi.



Çalışanların yönetimine karşı düşmanca tavır içinde olduğunu düşünen ve İspanyolca kendisi hakkında konuştuklarını varsayan Whitten, çalışanlardan önce kendi yanında yalnızca İngilizce konuşmalarını istedi.



Bu süreçte düşmanca olduğu gerekçesiyle bazı çalışanlar kovuldu. Whitten, daha sonra da bazı çalışanlardan İspanyolca isimlerini değiştirmelerini istedi.



Whitten, doğrudan müşteriyle temasta olan çalışanların isimlerinin söylenmesindeki zorluk nedeniyle bu uygulamayı tüm otellerinde yaptığını belirtti.



Bunun ırkçılık olmadığını savunan Whitten, otel müşterilerinin, Amerika'nın birçok yerinden arayan kişilerin İspanyol aksanı, kültürü ya da İspanyolca konusunda bilgileri olmadığını öne sürdü.



Kovulan otel çalışanlarından Martin Gutierrez, kendisinden adının İngilizce'de söylenen şekliyle değiştirmesini istenmesinin saygısızlık olduğunu, otelin yeni sahibine New Mexico'da İngilizce'den ziyade İspanyolca konuşulduğunu söylediğini, ancak bunu önemsemediğini belirtti.



İsim değiştirme girişimi, otelin eski çalışanları, akrabaları ve bölge sakinleri tarafından protesto edildi.



Eylemcilerden Juanito Burns Jr, Whitten'ın ırkçı olduğunu ve ne yanlış yaptığını bile bilmediğini söyledi.



Birleşik Güney Amerika Vatandaşları Birliği de Whitten'a bir mektup yazarak, İspanyol asıllı çalışanların endişelerini dile getirdi.



Virginia doğumlu ve 40 yıldan fazla süredir otelcilik yapan Whitten, Texas ile Oklahoma, Florida ve South Carolina'da 20 civarında otele sahip.