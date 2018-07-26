Hürriyet Yazarı Kanat Atkaya, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın şair Necip Fazıl Kısakürek'e atfederek paylaştığı yazıya değindi. Söz konusu yazının iddia edildiği gibi Kısakürek'e ait olmadığını belirten Atkaya, Hal böyleyken, “Hisli Sözler ve Şiirler Denetleme Onaylama Daire Başkanlığı' kurmak fena olmayabilir'' diye yazdı.

Alpay Özalan'ın sosyal medya heabından paylaştığı yazı: