-Hisarcıklıoğlu: Siyasi partilerimiz kararlı AYVALIK (A.A) - 22.10.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bütün siyasi partileri terörün çözümü konusunda istekli, iradeli ve kararlı gördüğünü söyledi. Hisarcıklıoğlu, ''7. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri'' kapsamında İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Zeytinyağının İç ve Dış Pazarlardaki Sorunları ve Hedefleri'' konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, markalaşmanın önemine dikkati çekti. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sinin kadın olduğunu, bu nedenle kadınları girişimcilikte daha fazla görmek istediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: ''Türkiye zenginleşecek ise girişimci sayısını artırmak zorunda. Bugün toplumumuzun yarısı kadın. Kadınlardaki girişimci sayımıza baktığımızda yüzde 6. Nüfusun yarısı kadın ama girişimcinin yüzde 6'sı kadın. Ben şimdi bütün Türkiye'ye diyorum ki; 'Ne olur kızlarınızı girişimci yetiştirin'. İhtiyacımız var, girişimci sayımızı artırmamız lazım. Eğer Japonya'nın zenginlik seviyesine geleceksek, Japonya'nın nüfusu ile bizim nüfusu, girişimci sayısına oranladığımız zaman, tam 4 misli gerideyiz. Babalardan özelikle rica ediyorum; kız çocuklarına iyi eğitim yaptırıyorsunuz. Ondan sonra, evlendirdikten sonra evde oturtuyorsunuz. Müthiş bir kaynak israfı bu.'' -''Toplumumuzun yarısını yok sayıyoruz''- Hisarcıklıoğlu, girişimci sayısının mutlak surette artırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Erkeklerden zorladık zorladık bir milyon 300 bin girişimci var, o kadar işte. Kadın yok. Kadın girişimci sayımız toplam 70 bin tane. Kadını da erkeği de eşitlemek lazım. İki sebepten dolayı. Bir, Türkiye her yıl 700 bin kişiyi istihdam nüfusuna katıyor değerli dostlarım. 700 bin gence iş bulacağız. Nasıl bulacağız? Ancak yeni girişimciler ortaya çıkartarak bulabiliriz. Kullanılmayan, israf ve haram kültüründen geliyoruz. Toplumumuzun yarısını yok sayıyoruz. Ben en mutaassıp yerlerde bile şunu söylüyorum; utanmıyor musunuz kızınızı eve hapsetmeye? Bunu İslam ülkelerinde söylüyorum. Suudi Arabistan'da söylüyorum. Bir Müslüman olarak örnek aldığınız kişi kim kardeşim? Bir Müslüman kimi örnek alır? Peygamber Efendimizi. Peki arkadaş söyleyin bakayım Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice Validemiz ne iş yapardı. Mekke'nin en büyük tüccarlarındandı. Peki hani örnek aldığın Hz. Muhammed idi. Hepsi hikaye. Bak arkadaş hepinize söylüyorum; burada anneler de var. Ne olur kızlarınızı girişimci yetiştirin. İhtiyacımız var. Bu ülkenin geleceğinde zenginleşmesini istiyorsanız girişimci sayısını artırmamız lazım. Olmazsa olmazımız bu.'' Babalara da seslenen Hisarcıklıoğlu, ''Bakın mirasınızda haksızlık ve hukuksuzluk yapmayın. Adaletsiz davranmayın. Haksızlık ve adaletsizlik üzerine kurulan her türlü düzen yıkılmaya mahkumdur'' dedi. -''Bu ziyaret beni çok umutlandırdı''- Hisarcıklıoğlu, son günlerde herkesi kedere boğan menfur terör olaylarının gerçekleştiğini ifade ederek, terör olayları neticesinde şehit olan polis ve askerler ile hayatlarını kaybeden vatandaşların acısını derinden hissettiklerini söyledi. Gelecekten umutsuz olmadığını, bu ülkenin bu sorunu çözeceğini ifade eden TOBB Başkanı, şunları kaydetti: ''Buna ben dün daha çok inandım. Çünkü dün Türkiye'deki bütün, toplumun neredeyse tamamını temsil eden meslek örgütleri, sendikalar, odalar, konfederasyonlar, sivil toplum örgütleri... Bu sevinci de sizlerle paylaşmak istiyorum; dün başta Sayın Başbakanımız olmak üzere Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız ve Türkiye'deki 7 siyasi parti genel başkanlarını ziyaret ettik. Bu ziyaret beni çok umutlandırdı. Biz hep televizyon ekranında ve gazetelerde gördüğümüz ile anlıyorduk. Birlik ruhunu gördük. Bu sevinci sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütün siyasi partilerimizi çözüm konusunda istekli, iradeli ve kararlı gördüm. Bu iradeli, kararlı bu ortak hissiyatı ortaya koyacak bir etkinliği de sivil toplum ve meslek kuruluşları olarak yakın zamanda düzenleyeceğiz. Gün, baktığımızda huzurlu ve güçlü bir Türkiye için birlikte hareket etme günüdür. Bunu da inşallah 74 milyon hep beraber bunu yapacağımız inancı içerisindeyim.''