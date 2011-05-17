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Hisarcıklıoğlu'nun 'tweet'lerine soruşturma!

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun hesabından yazılan tweetlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

17 Mayıs 2011 03:00

T24 - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun hesabından yazılan tweetlerle ilgili soruşturma başlatıldı. Şifrenin tahmin edilebilir olduğu ve kurum içinde 10-12 kişinin bildiği belirtiliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) 'tweet' soruşturması başlatıldı. 

Önceki gün TOBB Genel Kurulu'nda Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu hesabından yazılan daha sonra yalanlanan tweet mesajlarıyla ilgili inceleme sürüyor. 



TOBB kaynakları, Hisarcıklıoğlu'nun Twitter şifresinin çok basit ve kolay tahmin edilebilir olduğuna dikkat çekiyor. 

Aynı kaynaklar bu şifrenin kurum içinde 10-12 kişinin de elinde bulunduğunu belirtiyorlar. Bu kişilerle ilgili araştırma sürüyor. 

Ayrıca TOBB Bilgi İşlem Müdürlüğü, hesaba bir hacker saldırısı olup olmadığını da belirlemeye çalışıyor. 


TWEETLERDE NE YAZILMIŞTI?

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun hesabından yazılan tweetlerde şu ifadelere yer verilmişti: "Başbakan TOBB Genel Kurulu'nda 45 dakika konuştu, 24 kez alkış aldı. Kemal Kılıçdaroğlu 35 dakika konuştu, 27 kez alkışlandı. 10 yıldır TOBB Genel Kurulu'na katılıyorum, ilk kez böyle bir şey gürdüm. Anketler yanacak gibi görünüyor." 

Ancak bu tweetlerden 5 dakika sonra, "Sistemde bir yanlışlık var. Bizim tarafımızdan yazılmamıştır" tweetleri atıldı. İlk iki tweet daha sonra sistemden silindi. 

TOBB'dan yapılan açıklamada, "Hesaba dışarıdan müdahalede bulunularak, şifresi kırılarak, kendi bilgisi dışında, gerçeği yansıtmayan bir takım tweetler yayınlanmıştır" denilmişti.


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