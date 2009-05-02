Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 64. Olağan Genel Kurulunda Rifat Hisarcıklıoğlu, başkanlığa yeniden seçildi.



Hisarcıklıoğlu, bin 552 genel kurul delegesinden bin 385'inin oy kullandığı Genel Kurulda bin 362 geçerli oyun tamamını aldı. 23 oy ise geçersiz sayıldı.



TOBB ETÜ'de gerçekleştirilen Genel Kurul'un öğleden sonraki bölümünde önce TOBB Başkanlığı için seçim gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu'nu tek aday olarak gittiği seçimde Hisarcıklıoğlu geçerli oyların tamamını aldı.



Oy tasnifinin tamamlanmasının ardından Hisarcıklıoğlu, delegelerin ayakta alkışları arasında salona girdi.



Delegelerle tokalaşan Hisarcıklıoğlu, daha sonra bir teşekkür konuşması yaptı. Sözlerine "dost meclisindeyiz. Biz bizeyiz. Duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum" diye başlayan Hisarcıklıoğlu, Cengiz Kalkavan başkanlığında 2 gün önce deniz ticaret odaları konseyinin kendisini ziyarete geldiğini ve Kalkavan'ın bir zamanlar Odalar Birliğinde tablaların uçuştuğunu, şimdi ise bu görüntülerden eser kalmadığını dile getirdiğini aktardı.



"Bu sizin eseriniz" diyen Hisarcıklıoğlu, bunun birlik ve beraberlik olduğunu ve her gittiği yerde bunu dile getirdiğini, birlik ve beraberliğin olduğu yerde rahmet ve bereket olacağını söyledi.



‘Başarı sizin, eksiklik benim’



Başarının tamamının sahibinin TOBB üyeleri olduğuna konuşmasında vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Bununla gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Eksiklik, noksanlık ne varsa hepsi bende. Liderlik bunu gerektirir" dedi.



Gösterilen teveccühün kendisini onurlandırdığını, bunun sonucunda da daha fazla hizmet etmek istediğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "İnşallah önümüzdeki 4 yıl daha sizlere layık olarak çalışmayı Allah bana nasip eder" dedi.



Türkiye'nin iş adamlarının elleriyle zenginleşeceğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüccar ve sanayici olarak sizler kazanacaksınız ki bu ülkenin geleceğine yatırım yapacaksınız. Kazanmak ayıp değil sizler kazanacaksınız ki yatırım yapacaksınız. Para kazanmak en doğal hakkınız. Haksız kazanç istemiyoruz ticaret risk işidir her attığımız imzada risk altındayız. Bu nedenle en önemli kazanç ticari kazançtır. En helal kazanç da ticarette elde edilen kazançtır. Sizlerden istenen doğru düzgün, sözüne güvenilir insan olmak. Hepiniz hizmet makamındasınız. Hepiniz eşiniz, dostunuzdan oluyorsunuz. Burada rahat oturuyorsanız hanımlarımızın, çocuklarımızın çok büyük katkısı var. Bize hizmet etmek için fırsat veriyorlar. Başarı varsa başarının en az yüzde 51'i onlara ait. Hem eşlerinizin hem çocuklarınızın hakkını yerine getirin.



Siz neye hizmet ediyorsunuz? bu ülkenin geleceğine. Niyetimizde şerli düşünce yok. Bu ülke zengin olsun, ekonomide tekrar lider haline gelsin. Kısa vadede hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek, orta vadede dünya ekonomisinde 1 numara olmak. Bize bu yakışır. Biz koşmak istiyoruz. Tek isteğimiz ülkemizin yaşanabilir, iş yapılabilir bir ortama kavuşması."



Delegelere "El ele verip bunu yapar mıyız?" diye seslenen Hisarcıklıoğlu, "yaparız" yanıtını aldıktan sonra en zor günün seçim günü olduğunu, çünkü bir yanda sevinç bir yanda da üzüntünün yaşandığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Sorumluluğum çok büyük benim 365 kardeşim var. Bunlardan 14 tanesini seçin diyorlar. Hepiniz gönlümde yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesisiniz. Hiç ayrımız gayrımız yok. Yönetim kurulu üyelerinden hiçbir farkınız yok" dedi.



Delegelerden aralarına fitne fesat girmesine izin vermemelerini isteyen Hisarcıklıoğlu, sözlerini, "Bu son dönemim. Yönetim kurulu üyelerinin bir hakkı daha var. Bana yok. Bitti artık, final. İnşallah Allah hayırlı işler yapmayı nasip eder" diye tamamladı.



Hisarcıklıoğlu'nun konuşması delegelerin yoğun alkışlarına neden oldu.



9 kişi yerini korudu



TOBB'un 64. Genel Kurulunda Hisarcıklıoğlunun konuşmasını tamamlanmasının ardından Yönetim Kurulu seçimlerine geçildi.



Başkan dışında 14 kişiden oluşan Yönetim Kurulunda eski yönetimden Bülent Koşmaz, Faik Yavuz, Halim Mete, Hüseyin Üzülmez, Nejat Koçer, İlhan Parseker, Fahrettin Akyıl, Şadan Eren, Mustafa Yardımcı yerlerini korudu.



Listede ayrıca Cemal Tanıl Küçük, Ender Yorgancılar, Murat Yalçıntaş, Çetin Osman Budak ile Mehmet Ali Kuseyri de yer aldı.

