-Hisarcıklıoğlu: ''Yeni anayasa şart'' KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 09.10.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Türkiye'nin önündeki tıkanıklığı aşabilmek için yeni anayasa şart'' dedi. Hisarcıkoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından düzenlenen ''Üretim Yıldızları'' ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın girişimciliği ve üretime katkısı ile gerçek bir başarı hikayesi yazdığını söyledi. TOBB olarak 2003'de dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içinde girmesi hedefini koyduklarını, bunun bugün milli bir hedef haline geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: ''Çok şükür bugün milli hedef haline geldi. Bütün kuruluşlarıyla ortak hedef haline geldi. Eğer Türkiye dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içinde olacaksa Türkiye bugün kronik hastalık haline gelmiş işsizlik meselesini çözecek çözüm yolu tek. Bu da Türkiye girişimci sayısını artırmaya mecbur. Bugün Türkiye'de her yıl 750 bin kişi istihdam nüfusuna katılmaktadır. Türkiye girişimci sayısını artırabilirse bu insanlara iş, aş bulabilir.'' Hisarcıklıoğlu, toplumun yarısının kadın olduğunu ancak toplam 1 milyon 400 bin girişimci içerisinde toplam kadın girişimci oranının 6,5 civarında olduğunu vurguladı. Günümüzde kız çocuklarının çok iyi eğitildiğini ancak kafalarda, ''okuyacak, evlendireceğiz, baş göz edeceğiz'' düşüncesi olduğunu bildiren Hisarcıkloğlu, şöyle devam etti: ''O da sünnet. Ondan sonra evinde çocuklarına bakacak. Arkadaş size soru soracağım. Bir Müslüman olarak örnek aldığınız kişi kim? Kimi alıyorsunuz örnek söyleyin bakayım. Korkmayın kim? Peygamber efendimiz. Peygamber efendimiz bizim için rol model mi? Peygamber efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz ne iş yapardı? Tüccardı... Mekke'nin en büyük tüccarıydı. Peki sizler kızlarınızı ne yapıyorsunuz? Hani rol model alıyordunuz? Hani rol modelinizdi peygamber efendimizdi. Öyle lafla olmaz arkadaş. Örnek alıyorsa o hangi yoldan gittiyse sen de o yoldan gideceksin. İki noktada girişimciye ihtiyacımız var bu ülkede. Bugün insanlara faydalı olmanın yolu nereden geçiyor. Bugün bir insana iş ve aş verebiliyorsan en faydalı insan sensin. Bırakın kızlarınız da iş ve aş veren olsun. Kızlarınızı evlatlarınızı seviyorsanız kızlarınızı girişimci yetiştirin.'' -''Kardeş kavgası rahmeti ve bereketi kaçırır''- Hisarcıklıoğlu, kardeş kavgasının Türkiye'yi hiçbir yere götürmeyeceğini belirterek, ''Bana soruyorlar, Türkiye'nin çözümü ne? Kardeş kavgası bizi hiçbir yere götürmez. Kardeş kavgası rahmeti ve bereketi kaçırır. Zenginlik ve farklı düşünceleri bir araya getirip nasıl daha zenginliğe götürebiliriz, nasıl vatandaşlarımızı sorumlu insanları ileriye götürebiliriz bu konuda çalışmak durumdayız. İşte o zaman rahmet ve bereket gelir'' dedi. Yılın ilk altı ayında Türk özel sektörünün dünya çapında bir başarı hikayesi yazdığını anımsatan, Türkiye'nin iyiye gittiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''İlk altı ayda yüzde 10.2 ile dünya birincisi olduk. Tarihimizde olmayan bir işi yaptık. Peki bunu kim yaptı? Özel sektör yani siz yaptınız. Son 6 ayda bu ülkenin geleceğine bu ülkenin girişimcileri olarak risk aldınız, 70 milyar lira yatırım yaptınız'' diye konuştu. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ithal ettiği sanayi ara malı mutlaka üretmesi gerektiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: ''Hepimiz kurdan şikayetçiydik. Şimdi kur oynamaya başladı acaba kriz mi geliyor demeye başladık. Hepinizin kafasının arkasında bu var. İthalatla ihracat arasındaki makas bu kadar açılırsa o zaman kur da bu kadar oynar. Cari açığın sonucu bu. Türkiye önümüzdeki dönemde üretmiş olduğu sanayinin ara malını kesin ve kes Türkiye'de üretimi teşvik edip cazip hale getirmesi lazım. İşte o zaman bizim bileğimizi kimse bükemez. Bugün öyle bir kritik noktaya geldi ki ithalat, Türkiye'nin toplam sanayi ve ara malı ithalatını toplam ihracatımız karşılayamaz hale geldi. Bunun içinde ne enerji var ne de lüks malları var. Onun için kesinlikle önümüzdeki dönemde sanayi için ithal ettiği ara malını Türkiye'de üretimi teşvik ediyor olması lazım. Kurdaki artış neyi getirir? İhracatımızı artırır turizm gelirlerimizi artırır. Ama öteki taraftan ithale dayalı sanayi ara malımız olduğu için maliyetlerimiz artırır. Bir de enerjide yüzde yüz dışa bağımlıyız. Bakın 1,40'dan 1,85'e gelince hazineye toplam maliyeti 18 milyar lira ekstra ödeme çıktı. Kim ödüyor? Sizler ödüyorsunuz.'' -Yeni anayasa- Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yapısal reformlar yapamadığı takdirde patinaj yapmaya devam edeceğini söyledi. Uzun süredir sistemin tıkandığını söylediklerini, yeni anayasa isteklerini dile getirdiklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Biz hedef koyduk...74 milyon olarak zenginleşmek istiyoruz. Bunun olabilmesi için tabloyu değiştirmemiz lazım. Türkiye bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi ama insani kalkınmış endeksinde dünyada 83. sırada. Bu tablo bize yakışmıyor. Bakın işte gerçek kahramanın siz olduğunuzu gösteren somut tablo bu. Dünyada 65. iken dünya şampiyonu bir Türkiye yaptınız. Buna rağmen dünya şampiyonu yapmışız. İşte bu rakamları da 10'a getirmek mecburiyetindeyiz. İş yapma kolaylığındaki endeksi 10'a getirmek durumdayız. Rekabetçilik endeksindeki 59'unculuğu 10'a getirmek zorundayız. Nasıl getireceğiz o da şu. Türkiye yapısal reformlarını yapamaz ise yerinde patinaj yapmaya devam eder. Nedir bu yapısal reformlar. 10 yıldır söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaş sistem tıkandı. Onun için Türkiye'nin binasını yeniden inşa etmeye başlaması lazım. Temelden yeni bir anayasa. 74 milyonun birliğini ve beraberliğini temsil eden ama ortak bir anayasa. Bu sistemin önündeki tıkanıklığı açabilmek için bu anayasayı yeniden inşa etmek zorundayız. İşte iktidarı muhalefeti seçim meydanlarında 'yeni bir anayasa' dedi. Zenginliğe gidebilmenin yolu buradan geçiyor. Ve buna hepimizin katkı sağlaması lazım. Siyaset kurumuyla tek başına olmaz. Sivil toplum ve meslek kuruluşları olarak bunu yapmamız lazım. Yani biz bunu yapabilirsek Türkiye bunu yapabilirse 2023'de ilk 10 ekonomi içinde olacaktır. Hep beraber göreceğiz. Ama bizim hedefimiz 2023'de bitmiyor. 2023 bizim için kısa vadeli hedef. Bizim hedefimiz başka. Dünyada bir numara olmak.''