-HİSARCIKLIOĞLU: ''ÜNİVERSİTE, KILIK KIYAFETİN BEKÇİSİ OLAMAZ'' ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyada işsizlik, enerji güvenliği, gıda güvenliği konuları tartışılırken Türkiye'de üniversitelerde kılık kıyafetin nasıl olması gerektiğinin tartışıldığına dikkati çekti ve ''enerjimizi o kadar lüzumsuz şeylere veriyoruz ki...Doğru şeyleri tartışmalıyız, başörtüsü konusuna takılıp kalmamalıyız'' dedi. Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilere ''Girişimcilik'' konulu konferans verdi. Girişimciliğin en önemli gereklerinden birinin ''hür düşünce'' olduğunu belirten TOBB Başkanı, kafalar ne kadar özgür olursa düşüncelerin de o kadar güçlü olacağını, özgürlüğün önü açıldıkça girişimciliğin gelişeceğini dile getirdi. Topluma ve insanlara gem vurulduğunda onlardan yenilikçi düşünmelerinin beklenemeyeceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, hürriyetsiz ekmeğin olmayacağını söyledi. Bugün dünyada, gıda, su, enerji güvenliği, döviz kuru savaşları tartışılırken, daha fazla nasıl zenginleşiriz, işsizliği nasıl çözeriz sorularına yanıt aranırken, Türkiye'de üniversitelerde kılık kıyafet konusunun tartışıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, ''Enerjimizi o kadar lüzumsuz şeylere veriyoruz ki...Doğru şeyleri tartışmalıyız, başörtüsü konusuna takılıp kalmamalıyız'' dedi. Başörtüsü konusunun vicdanını sızlattığını dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, sorunun bireysel özgürlükler çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi. ''Birisinin başörtüsü var diye eğitim hakkının elinden alınmasını ben kesinlikle kabul edemiyorum. Üniversite kılık kıyafetin bekçisi olamaz'' diyen Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyetin Türk insanına kazandırdığı en önemli şeyin fırsat eşitliği olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini kaydetti. Gençlere güven duyulması, başlarına ne örttüklerine değil, başlarının içini nasıl doldurduklarına bakılması gerektiğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ''Bu üniversiteye herkes özgürce, başı açık ya da kapalı girecektir'' dedi. Üniversitelerin üretken olabilmeleri için fikir özgürlüğünü sağlamaları gerektiğini, eğitim sistemindeki tüm yasakların kaldırılmasına ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Dünyada güneş tekrar doğudan doğmaya başladı. Bu güneş Anadolu coğrafyasına doğru geliyor. Eğer biz iyi hazırlanabilirsek o güneş bu topraklardan doğacak, dünyanın ekonomik lideri Türkiye olacaktır'' dedi. -''DEV GİBİ ESERLER İÇİN KARINCA GİBİ ÇALIŞMAK GEREK''- Öğrencilere ''başarılı bir girişimci olmak için nelere ihtiyaç vardır?'' sorusunu yönelten Hisarcıklıoğlu, aldığı, ''özgüvene, paraya, yenilikçi düşünceye, iyi eğitime'' cevaplarına karşılık, yanıtlardan ''para'' hariç hepsinin doğru olduğunu söyledi. Girişimci olmak için geçmişte paraya ihtiyaç duyulduğunu, bu çağda ise böyle bir gereksinim olmadığını yineleyen Hisarcıklıoğlu, facebook'u kuran kişinin bu işe başladığında 17 yaşında olduğunu, servetinin bir tek bilgisayardan ibaret bulunduğunu söyledi. Sitenin bugün 400 milyon kişiye ulaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, firma değerinin 15 milyar dolara ulaştığına ve sahibinin de 24 yaşında olduğuna dikkat çekti. Gençlere kendilerine güvenmelerini ve kendilerinden daha akıllı insanlarla çalışmalarını öğütleyen TOBB Başkanı, bir diğer önemli unsurun da hayal etmek olduğunu söyledi. ''Hayal gücü olmasa Macellan dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl ispat ederdi?'' diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: ''Herşey hayal etmekle başlıyor. İkincisi hedefiniz olmalı. Yabancılar, (Türkler önce ateş eder sonra nişan alır) derlerdi. Bunu değiştirmek zorundayız. Hedef belirleyecek ve hayal kuracaksın. Başarı için çok çok çalışmak gerek. Çünkü çalışmadan o koyduğun hedefe ulaşmak mümkün değil. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerek. Hayal kuracaksın, hedef koyacaksın ve yılmadan çalışacaksın. Eski köye yeni adet getirin. Artık akıl teriyle alın terini birleştirme zamanı. Bunun en somut örneği Türk Telekom. Türk Telekom 168 yıllık bir kuruluş 7 milyarlık cirosu, 40 bin çalışanı var, piyasa değeri 15 milyar dolar. Google ise 12 yıllık bir kuruluş. Cirosu 9 milyar dolar, çalışanı 2 bin kişi, piyasa değeri ise 150 milyar dolar.'' Markalaşmanın önemine de işaret eden Hisarcıklıoğlu, örneğin kahvehanenin Türkler için çok eski bir kültür olduğunu ancak bunun markalaştırılarak sürdürülemediğini söyledi. TOBB Başkanı, ''Bir Türk kahvesi kültürü oluşmuştur ama bugün Ankara'da Starbucks içiyoruz. Biz kahve kültürümüzü markalaştırarak sürdüremedik ama bu kültürü yeni edinenler bunu markalaştırdılar ve bütün dünyaya satıyorlar'' dedi. Zenginliğin son derece önemli olduğunu, ülkeler zenginleştikçe işsizliğin azalacağını da dile getiren Hisarcıklıoğlu, ancak asıl zenginliğin güç ve vicdan olduğunu, herkesin birbirini mutlaka sevmesi gerektiğini söyledi. Ayrılıkta azap birlikte rahmet olduğunu vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Empati yapmayı öğrenmeliyiz. Birbirimizi, sağcı-solcu, Kürt-Türk, başı açık-kapalı, alevi-sünni diye dışlamaya hakkımız yok. Bu bizim zenginliğimiz ve birbirimizi kucaklamak zorundayız'' şeklinde konuştu.