-HİSARCIKLIOĞLU: SEÇİMLER REFORMLARI ENGELLEMEMELİ ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, "Önümüzdeki yıllarda, devamlı seçim dönemleri yaşayacağız. Bu seçim süreçleri, reformları engellememeli" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısına konuk oldu. Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kılıçdaroğlu'nu Odalar Birliği'ne yaptığı ilk ziyarette Yönetim Kurulu olarak ağırladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan seçilmesinden sonra tebrik ziyaretinde bulunduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şimdi Kılıçdaroğlu'nun iadeiziyarette bulunmasından ve kendisini TOBB birlik merkezinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. TOBB olarak, yıllardır benimsedikleri ve titizlikle korudukları bir prensipleri bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu prensibi tüm siyasi partilere karşı eşit mesafede kalmak olarak açıklarken, ''İktidar partisine neyi anlatıyorsak, muhalefet partilerimize de aynısını anlatıyor, aynı görüş ve önerilerimizi iletiyoruz'' dedi. Bu çerçevede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Ticaret ve Ekonomi Şurasında ve Kiev'deki Oda-Borsa Başkanları toplantısında misafir ettiklerini anımsatan Hisarcıklıoğlu şimdi de Anamuhalefet Partisinin Genel Başkanı ve ekibini ağırladıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, Kılıçdaroğlu'na hem TOBB'u, hem de ekonomideki gelişmeleri, özel sektörün bakışıyla anlatacaklarını kaydetti. -''SEÇİM SÜREÇLERİ REFORMLARI ENGELLEMEMELİ''- Ekonomiyle ilgili anlatacaklarının, geçen hafta sonu Ekonomi Gazetecileri Derneği'nde yaptıkları sunumun bir benzeri olacağını belirten Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: ''Türkiye'de ekonomiyi büyüten, istihdamı sağlayan özel sektörümüzdür. Bu yüzden, özel sektörü güçlendirecek her adım, siyasetin esas gündem maddelerinden olmalıdır. Şimdi, küresel krizin ardından, dünyada yeni bir rekabet haritası şekilleniyor. Bu yeni ortama uyum sağlayan ülkelerin, daha hızlı büyüdüğünü, daha fazla zenginleştiğini görüyoruz. Esasında küreselleşme döneminin, ikinci evresindeyiz diyebiliriz. Biz 90'lardaki ilk evreyi ıskaladık. Bu yüzden 90'ları kayıp bir dönem olarak geçirdik. Şimdi, risklerin ve fırsatların farkında olarak, bu yeni ortama uygun, yeni bir büyüme hamlesi başlatmalıyız. 2010 yılındaki müthiş büyüme performansımızı, daha da kuvvetlendirerek, devam ettirmeliyiz. Önümüzdeki yıllarda, devamlı seçim dönemleri yaşayacağız. Bu seçim süreçleri, reformları engellememeli. İşte iki ay önce, Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu gibi iki temel düzenlemenin, iktidar ve muhalefet partilerimizin işbirliğiyle, Meclis'te yasalaştığını memnuniyetle gördük.'' Bu önemli reformların hayata geçmesinde verdiği destek için Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, siyaset dünyasındaki diyalog ve uzlaşmanın, iş dünyasını da motive ettiğini ve yeni başarılara ulaşmalarında büyük destek olduğunu bildirdi.