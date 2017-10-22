Hisarcıklıoğlu: Reyhanlı, Ortadoğu’ya açılan önemli bir kapıdır

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ticaret Borsası\'nın (TB) müşterek hizmet binasının açılışına katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Reyhanlı’nın Ortadoğu’ya açılan bir kapı ve hem siyaset, hem de ticaret yönünden çok önemli olduğunu belirtti.

Reyhanlı TSO ve TB\'nin müşterek hizmet binasının açılış törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, TSO Başkanı Necmettin Zaroğlu, TB Başkanı Bülent Karaca ile davetli iş adamları katıldı. Reyhanlı’nın Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı olduğunu ve bu nedenle de hem siyaseten ve hem de ticareten çok önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Reyhanlı demek Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Kuveyt demek. Reyhanlı çok verimli topraklar üzerine kurulu. Taş eksen ağacı çıkar. Buğdaydan lahanaya, karpuzdan kabağa her şey yetişiyor. Avrupa’ya çiçek ihraç ediyor. Bu nedenle çok önemlidir” dedi. Reyhanlı’da oda ve borsanın birlik ve beraberlik içerisinde hizmet verdiğinin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’ye örnek alınacak bir birliktelik içerisinde çalıştıkları için memnun oldugunu söyledi.

\"SURİYELİLERİN GETİRDİĞİ YÜKÜN FARKINDAYIZ\"

Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye sığınan sığınmacılardan 120 bininin Reyhanlı’da yaşadığını aktaran Hisarcıklıoğlu, \"Savaştan kaçıp, bize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin Reyhanlı’ya getirdiği yükün farkındayız. 6 yıldır en büyük yükü Hatay ve Reyhanlı üstlendi. Bu yükü tüm ülke olarak paylaşmamız lazım. Bu konuda Hatay’a ve Reyhanlı’ya daha fazla kamu desteği verecek düzenlemeler gerekiyor ve bunların en kısa sürede hayata geçmesi için de Ankara’da çaba içerisindeyiz\" dedi.

\"ORTADOĞU’DAKİ OLUMSUZ GELİŞMELER REYHANLI’YA YANSIYOR\"

Ortadoğu’daki olumsuz gelişmelerin Hatay’a ve Reyhanlı’ya da birebir yansıdığını kaydeden Hisercıklıoğlu, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası\'nın da gayretiyle organize sanayi bölgesinin yer belirleme işlemlerinin tamamlandığını dile getirdi, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın yeniden ticarete açıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Artık tarım, temizlik ürünleri ihraç edilebiliyor. Demir çelikle ilgili kısıtlamaların da en kısa sürede kalkması için çalışma içerisindeyiz. Reyhanlı’ya 32 derslikli okul talep edildi. 81 ilde TOBB olarak okul yapma sözü vermiştik. Bunu gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığı ile il ve ilçeler için protokol yapıyoruz. Bu kapsamda Reyhanlı’ya da bir okul yapacağız.”

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