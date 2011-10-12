-Hisarcıklıoğlu raporu yorumladı ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı, Türkiye için ilerleme raporuna ilişkin, ''İlerleme raporu Türkiye–AB ilişkilerine yeni bir vizyon getirmiyor'' dedi. Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, ilerleme raporu ve strateji belgesinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin mevcut seyrini değiştirecek, Türkiye'nin AB katılım sürecini hızlandıracak bir vizyon içermediğini belirtti. Avrupa Komisyonu'nun aralarında Türkiye'nin de yer aldığı aday ülkelerdeki gelişmeler konusunda Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa Parlamentosu'na düzenli raporlar hazırladığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''İlerleme raporu Türkiye–AB ilişkilerine yeni bir vizyon getirmiyor. Türkiye'nin AB yolculuğunun gerektirdiği reform sürecini çok daha süratle yerine getirebileceğine inanıyoruz. Türkiye'nin iktisadi, sosyal ve siyasi dönüşüm sürecinin değerlendirilmesi, sağlanan gelişmenin ortaya konması, yanlış uygulamaların ve eksikliklerin analizinin yapılması ve atılması gereken adımların ortaya konulması açısından 'İlerleme Raporu' son derece önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor. 'İlerleme Raporu' ile Avrupa Birliği katılım sürecinin, Türkiye'nin dönüşüm süreci açısından bir 'çıpa' olduğunu görüyoruz. Ancak, 'AB Çıpası'nın gücü, üyelik müzakerelerinin seyri ve aday ülkeye verilen perspektif ile doğrudan bağlantılıdır. Maalesef, Türkiye için AB çıpası, 1999-2004 arasında olduğu kadar güçlü değildir. Türkiye'nin katılım müzakerelerinin tamamlanması için takvim belirlenememiştir. Türkiye'nin AB üyeliği için bir hedef tarih ortaya konulamamıştır. Türkiye'nin müzakerelere açabileceği fasıl sayısı, siyasi nedenlerle son derece kısıtlı bir sayıya indirgenmiştir. Dolayısıyla, biz İlerleme Raporunda yer verilen Türkiye'nin performansına biraz da bu yönüyle bakılması gerektiğini düşünüyoruz.''