-HİSARCIKLIOĞLU: NUSAYBİN SINIR KAPISI MÜTHİŞ BİR PAZAR GETİRİR MARDİN(A.A) - 27.02.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Irak, Suriye ve Ortadoğu pazarlarına ulaşabilmesi için önemli imkanları olduğunu söyleyerek, ''Nusaybin Sınır Kapısı müthiş bir pazar getirir'' dedi. Nusaybin Yeni Gümrük Kapısı'nın açılışının ardından Mardin Ticaret Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıya katılan Hisarcıklıoğlu, Mardin Yay Grand Oteli'nde bölgenin Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsa Başkanları ile bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Nusaybin Sınır Kapısı'nın transit geçişlere açılması durumunda iç gümrüğün Nusaybin'de kalması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Mardin'in marka bir şehir olabilmesinin birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek olabileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ''Bizim kültürümüzde çok güzel bir söz vardır. (Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta gazap vardır.) Rahmet ve bereketi görmek istiyorsan bir araya geleceksin. Peki, bu nasıl olacak? Hangi ideolojide olursa olsun Mardin diye yüreği çarparsa işte o zaman rahmet ve bereket gelir. Şehrin önde gelenlerini yatırımlara teşvik etmeniz lazım. Bizim gerek Suriye, gerek ise Irak ve Ortadoğu pazarına ulaşabilmemiz için müthiş bir imkanımız var. Nusaybin Sınır Kapısı müthiş bir pazar getirir'' dedi. -''KARŞILIKSIZ ÇEK VE SENETLERDE ARTMA YOK''- Hisarcıklıoğlu, son dönemde Türkiye'ye bölgeler itibari ile bakıldığında en parlak bölgenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi olduğunu kaydetti. Türkiye'deki şirket sayısı bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 16'lık bir artış olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi: ''Bu oran Mardin'de yüzde 12, Şırnak'ta yüzde 33, Diyarbakır'da yüzde 17, Batman'da yüzde 43'tür. Bu da bölgenin ne kadar canlı olduğunu gösteriyor. İstihdamda ise bir önce ki yıla oranla mukayese ettiğim zaman, Türkiye'de toplam istihdamda işçi istihdam etmekteki artış yüzde 10, Mardin'de yüzde 22, bu da Türkiye ortalaması üstünde. Şırnak'ta yüzde 23, Diyarbakır'da yüzde 13, Batman'da ise yüzde 12'dir. Mardin de bir tek ihracatta bir sıkıntı var. Türkiye ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 12 artış varken, Mardin ihracatında yüzde 3 artış var. Burada bir problem var. Ama Diyarbakır'da, Batman'da artmış. Şırnak ve Mardin'de yüzde 3. Sınıra yakın olmanıza rağmen neden azaltınız? Bunu anlamadım. Bir önceki yıla göre, Türkiye'de karşılıksız çek ve senetlerle artma yok, eksilme var. Yüzde 26 azalmış. Bu Türkiye'de iç piyasasında ekonominin canlı olduğunu gösterir. Mardin'de azalma yüzde 23. Geçen 100 liralık senedimiz protesto olmuşsa, bu yıl 77 liramızı senet protesto edilmiş. Bu da içerdeki piyasasının ne kadar canlı olduğunu gösterir'' Türkiye'de geçen yıl alınan yatırım teşvikleri arttığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: ''Birlik, beraberlik içinde heyecanınızı koruyun. Göç almaktan korkmayın, çünkü istihdam sağlamakta da hiçbir sıkıntınız yok. Türkiye'de girişimci sayısının artırılması gerekir. Hepimiz israf haramdır kültüründen geliyoruz. Zengin olmanın yolu ticaretten geçer. Ticareti de girişimci yapar. Girişimci sayısını artıramazsak zenginleşemeyiz. Türkiye'nin girişimci toplam sayısı şu anda 1 milyon 300 bindir. Nüfusa bakıldığında yarı kadın, yarı erkek. Şimdi genç erkek ve kızlarımızı girişici yapalım ki, daha çabuk zengin olalım. İsraf ettiğimiz kaynaklarımız ise gençlerimizdir. Türkiye'de geleceğin en önemli dinamizmi olan gençleri (girişimci ol) diye heveslendirelim, zenginleşelim.'' Konuşmaların ardından Mardin TSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Hisarcıklıoğlu'na bir plaket verdi.