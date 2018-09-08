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Hisarcıklıoğlu, İznik'te kapalı olan müzeyi gezdi

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Bursa'nın İznik ilçesinde, 6 yılı aşkın süredir kapalı olan İznik Nilüfer Hatun İmarethanesi Müzesi'ni gezdi

08 Eylül 2018 22:21

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Bursa\'nın İznik ilçesinde, 6 yılı aşkın süredir kapalı olan İznik Nilüfer Hatun İmarethanesi Müzesi\'ni gezdi.
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Bursa\'nın İznik İlçesi\'nde, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, \'İznik\'e Değer Verenler Ödül Töreni\'ne katıldı. Tören sonrası Hisarcıklıoğlu, 6 yılı aşkın süredir tadilat nedeniyle kapalı bulunan ve kendisi için açılan İznik Nilüfer Hatun İmarethanesi Müzesi\'ni gezdi. Müze Müdürü Haydar Kalsen\'den bilgi alan Hisarcıklıoğlu, gazetecilerin alınmadığı müzede gördüğü tarihi eserler karşısında duygulandığını söyledi.
İlçede bulunan tarihi Roma Tiyatrosu ile Ayasofya Camii\'ni de gezen Hisarcıklıoğlu\'na, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da eşlik etti.

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