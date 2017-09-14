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Ekonomi

Hisarcıklıoğlu, işadamlarına ödül verip okul ve tesis açılışı yaptı

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 'Bolu Ekonomisine Değer Katanlar' Ödül Töreni'nde işadamlarına plaket vererek okul ve depolama tesisinin açılışını yaptı

14 Eylül 2017 21:29

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, \'Bolu Ekonomisine Değer Katanlar\' Ödül Töreni\'nde işadamlarına plaket vererek okul ve depolama tesisinin açılışını yaptı.
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hizmet binasında düzenlenen \'Bolu Ekonomisine Değer Katanlar\' ödül törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve işadamları katıldı. Hisarcıklıoğlu, törene katılan İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal\'ı ayakta karşılayarak yanına oturttu. TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu, törende yaptığı konuşmada haziran ayında çıkan \'Üretim Reform Paketi\' ile özel sektörün üzerinden bir milyar TL\'lik bir yükün kalktığını söyledi.
Törende, TOBB tarafından Tepecik Mahallesi\'ne yaptırılan 24 derslikli TOBB Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Organize Sanayi Bölgesi\'de yapılan Ticaret ve Sanayi Odası Geçiçi Depolama Tesisinin açılışı yapıldı. İşadamlarına plaketlerinin verilmesi ardından tören sona erdi.

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