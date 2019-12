Hisarcıklıoğlu: Her üç gençten biri işsiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Bugün Türkiye'deki her 3 gençten 1'i işsiz. Bu gençler Türkiye'nin geleceği. Bu gençlerin bugünden yüzleri gülmezse, yarın bunlar ne yapacak? Bence Türkiye'nin en büyük sorunu bu, diğerleri ikinci sorundur'' dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından Rixos Otel'de düzenlenen ''Türkiye'nin İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşları'' ödül törenine katıldı.

Konya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, birçok yerde Konya'yı örnek gösterdiğini ifade ederek, Konyalı işadamlarını çabalarından dolayı kutladı.

Başarının anahtarının birlikte çalışmak olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Konya'nın bunu yaptığını, Konya'nın yalnızca sanayide ve ticarette değil, tarımda da önemli bir kent olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Konya büyüklüğündeki Hollanda'nın yıllık 50 milyar dolarlık tarım ihracatı yaptığını hatırlatarak, ''Ancak böyle bereketli topraklarla Allah bize Konya'yı vermiş, biz yeraltındaki suyu kaybediyoruz. Türkiye olarak bizim yıllık tarım ihracatımız 11 milyar dolar. Konya kadar Hollanda ise yıllık 50 milyar dolar tarım ihracatı yapıyor. Burada bir yanlışlık var'' dedi.

Türkiye'nin bugün hala neyi, ne kadar ürettiğini bilmediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, kendi çocukluğunda Türkiye'nin 20 milyon ton buğday ürettiğini ve halen değişen birşey olmadığını ve 20 milyon ton üretim yapıldığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, kuraklık olduğu yıl rekoltenin 16 milyon tona indiğini, mevsimin yağışlı geçtiği yıl ise rekoltenin 22 milyon tona çıktığını, bu rakamların da gerçeği yansıtıp yansıtmadığının bilinmediğini belirterek, ''Adam uzayda saatin kaç olduğunu biliyor, biz ne kadar buğday üretiğimizi bilemiyoruz'' diye konuştu.

Bu denli zengin toprakların üzerinde oturulmasına karşın yoksulluktan yakınmanın yanlış olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 5'er dönümlük tarlalarla hiçbir çiftçinin evini geçindirmesinin mümkün olmadığını, onun için toprakları birleştirerek, büyük ölçekli işletmelerin faaliyete geçirilmesi gerektiğini anlattı.

-EKONOMİK KRİZ-

Hisarcıkloğlu, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen ekonomik krizle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, Konya'nın ülke geneline göre krizden daha az etkilendiğini söyledi.

2009 yılının 3. çeyreğinden itibaren dünya ekonomilerinde yukarı doğru hareketlenmenin olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, krizden ilk çıkan bölgelerin ABD ve Avro bölgesi olacağını, daha sonra İngiltere ve Japonya'nın geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

''2001 yılında GSMH'de yüzde 10, 2009'un ilk çeyreğinde ise yüzde 15 küçüldük. Bu yıl sonunda yukarı doğru bir hareketlenme var. Yıl sonu itibariyle tahminler eksi yüzde 6 büyüme oranıyla kapatacağımızı gösteriyor. GSHM'ye baktığımızda cumhuriyet tarihinin ikinci ağır krizini yaşadığımızı görüyoruz. TÜİK'in rakamlarına göre, 6 milyon 300 bin işsiz var. Yine her yıl 700 bin genç istihdam nüfusuna katılıyor. Türkiye 6 milyon 300 bin mevcut işsizinin yanısıra her yıl istihdam nüfusuna katılan 700 bin gence de iş bulacak. 6 milyon 300 bin insanımızın yüzü gülmüyorsa bizim yüzümüzün gülmesi mümkün değil. Bugün Türkiye'deki her 3 gençten 1'i işsiz. Bu gençler Türkiye'nin geleceği. Bu gençlerin bugünden yüzleri gülmezse, yarın bunlar ne yapacak? Bence Türkiye'nin en büyük sorunu bu, diğerleri ikinci sorundur. Türkiye bunu çözmek zorundadır. Bunu da yapacak olan bu salonda oturan sizlersiniz.''

-''EN ÇOK KAYBEDEN KÜÇÜK İŞLETMELER''-

Bu krizde en fazla küçük işletmelerin yitirdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Büyüklere birşey olmamış. Yine kaybeden bizim Anadolu sanayicisi olmuş. Yani KOBİ'ler kaybetmiş. Her bölge bu krizden aynı etkilenmedi. En çok kaybeden yer İstanbul oldu'' dedi.

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

''Krizin etkisini azaltabilmek için bütün ülkeler harcama yaptı. Biz küçülürken Çin yüzde 8, Hindistan ise yüzde 6 büyüdü. Nasıl büyüdüler peki? Tek birşey yaptılar. Kendi iç tüketimlerini canlı tuttular. Biz bunu yapmadık. Geleceğimiz açısında umutluyum, ancak yapmamız gereken ev ödevleri var. Eğer o ev ödevlerini yapamazsak, kaybedenlerin arasında oluruz. Nedir bu ödevler? Ben her gittiğim yerde demokrasinin güçlü olması gerektiğini söylüyorum. Demokrasinin güçlü olması için de ekonominin güçlü olması lazım. Hızla Türkiye'nin kendi yapısal reformlarını yapıyor olması lazım. Güçlü bir ekonomi olması için, kaliteli demokrasiye geçebilmek için yeni bir anayasanın yazılmasına gerek var.''

Konuşmaların ardından ilk 1000 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Konyalı firmalar ile KSO'da 35. yılını dolduran üyelere ve bir önceki dönem görev almış meclis ve yönetim kurulu üyelerine plaket verildi.

Törene, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan ile çok sayıda işadamı katıldı.