-HİSARCIKLIOĞLU: HEPİMİZİN AMACI TÜRKİYE'Yİ ZENGİNLEŞTİRMEK KOCAELİ (A.A) - 06.12.2010 - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Hepimizin ortak amacı Türkiye'yi zenginleştirmek'' dedi. Hisarcıklıoğlu, Doğu Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarını değerlendirmek amacıyla başlatılan ''Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu Ödül Töreni''ne katılmak için Kocaeli'ye geldi. Kocaeli Valisi Ercan Topaca'yı makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı açıklamada, Vali Topaca'ya 'hayırlı olsun' dileklerini söyleme imkanı bulduğunu, Valinin Kocaeli'de çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Vali Topaca ile daha çok çalışma imkanı bulduklarını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: ''Ankara bürokrasisi ve özellikle iş dünyasının önünün açılması noktasında bürokrasinin kaldırılması, önümüzdeki engellerin kaldırılması noktasında hep bizden özel sektörden yana oldu. Kocaeli İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret kenti. Kocaeli, Türkiye için çok önemli. Hükümetimize teşekkür ediyorum. Böyle ufku ve vizyonu olan bir valiyi Kocaeli'ye vali yaptığı için teşekkür ediyorum. Buradaki en büyük şans Kocaelideki yatırımcıların. Hepimizin ortak amacı Türkiye'yi zenginleştirmek. Türkiye'nin zenginleşmesinin yolu tüm dünyada olduğu gibi özel sektöre destek olmak, önünü açmak. Bu konuda da Kocaeli, Türkiye şanslı.'' Vali Topaca ise Hisarcıklıoğlu ile Ankara'da ortak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, ''TOBB, ülkemizin önemli kurumlarından kamusal sorumlukları olan kurumlardan biridir. O yönüyle devletle iç içe sanayinin ticaretin sorunlarının devlet katında gündeme getirilmesi konusunda önemli bir vizyonu var'' dedi. Ziyaretin ardından Topaca, Hisarcıklıoğlu'na çini vazo, Hisarcıklıoğlu da Topaca'ya plaket verdi.