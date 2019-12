-HİSARCIKLIOĞLU: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM SAMSUN (A.A) - 10.03.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekili genel seçimleriyle ilgili adaylık sürecine işaret ederek, ''Herkes ben aday olacağım diye bakıyor, bazı yerlerde istifa ettiğim söyleniyor ama ben görevimin başındayım'' dedi. Hisarcıklıoğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Ticaret Borsası tarafından Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ekonomi Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni'ne katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, güzel ve hayırlı bir proje başlattıklarını belirterek her yıl 200 bin kişiyi meslek sahibi edindireceklerini söyledi. Kendisine gelen üniversite mezunlarına, ''ne iş yaparsın'' diye sorduğunda, ''her işi yaparım'' yanıtını aldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin asıl sorununun işsizlik değil, mesleksizlik olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''İş var ama işi yapacak meslek sahibi kimse yok. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi başlattık. Kursa başlayanlara her gün 15 TL cep harçlığı verilecek hem de sigortası yapılacak. 3 ay boyunca eğitim verilecek. 3 ay da iş yerlerinde staj imkanları sağlanacak. Bu arada sigortaları da olacak 15 TL cep harçlığı alacaklar. 6 ay tamamlanınca iş yerleri için yetişmiş, kalifiye elaman kim istemez. Sonra da iş sahiplerine diyoruz ki 4.5 yıla vergi yükünün yüzde 20'sini indiriyoruz. Ama bu işe sahip çıkacaksınız, sizler bize taleplerinizi bildireceksiniz, İŞKUR'la ortak çalışacağız, Türkiye'de sizlerin buna yardımcı olması gerekir.'' -''GÖREVİMİN BAŞINDAYIM''- Konuşmasında, milletvekilliği aday adaylığı konusuna da değinen Hisarcıklıoğlu, görevinin başında olduğu mesajını vererek, ''Herkes ben aday olacağım diye bakıyor. Bazı yerlerde istifa ettiğim söyleniyor ama ben görevimin başındayım. Zaten sizlere de söz verdim. Amaç hizmet etmekse zaten ben hizmet ediyorum'' diye konuştu.