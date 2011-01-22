-HİSARCIKLIOĞLU: ÇİN'DEN SONRA EKONOMİSİ BÜYÜYEN 2. ÜLKEYİZ KARABÜK (A.A) - 22.01.2011 - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Çin'den sonra dünyada ekonomisi büyüyen 2. ülkeyiz. Türkiye 9 ayda yüzde 8.9 büyümüştür, bu büyümede özel sektörün çok katkısı vardır'' dedi. Hisarcıkoğlu, Karabük'te Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'ndeki ''Ekonomiye Değer Katanlar'' plaket töreninde yaptığı konuşmada, zengin olmak, ekonomiyi yükseltmek için ülkedeki girişimci sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Ülke nüfusunun yarısının kadın olmasına karşın bunun 70 bininin girişimci olduğunu, 72 milyonluk nüfusa karşın ise 1 milyon 300 bin girişimcinin bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: ''Japonya'da bu sayının 3 katı mevcut. Girişimci oranı dünyada yüzde 45, AB'de de yüzde 55, bizde ise yüzde 28. Çok gerideyiz. Genç kız ve kadınlarımızı, gençlerimizi girişimci yapmalıyız. Artık genç kızlar 'nasıl memur olurum' değil, 'nasıl girişimci olurum' demeli. Bu yönde 81 ilde kadınları örgütledik. Ülkemizde tabuların yüzde 92'si erkeklerin üzerine kayıtlı. Kızlarımızı 'damat gelecek' diye mirastan ayırmamalıyız. Kriz öncesine dönebilen 16 ülkeden birisi olan Türkiye 12. sıradadır. Bu bir başarıdır. Ülkemizin bir iddiası, bir hedefi var. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olmak. Hedefimiz, iddiamız varsa önümüze bakmalıyız. 'Ben önümdekileri nasıl geçerim' diye çalışmalıyız. Çin'den sonra dünyada ekonomisi büyüyen 2. ülkeyiz. Türkiye 9 ayda yüzde 8.9 büyümüştür. Bu büyümede özel sektörün çok katkısı vardır. Bu sürede 1 milyon 100 bin kişi işe alınmış, bunlardan 980 bini kayıtlıdır.'' İhracatta zorluklar yaşandığını ve toparlanılması gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, ''İhracatta 25 ülke bizi geçmiş, büyümemiz lazım. Ülkemizde sanayi üretimi artışı yüzde 14, ara mal ihracatı artışı yüzde 35'tir. Türkiye'de ara malı ithalatını desteklemeliyiz. Her türlü malın girişi serbest, ancak biz isteyince gümrük duvarları oluşuyor. Oradan da bir gol yiyoruz, bu halen düzeltilmedi. Döviz işi düzelmez, onu boş verin girdilerimize bakalım'' diye konuştu.