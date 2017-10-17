Hisarcıklıoğlu: Bir ve beraber olunca Allah bereketi de veriyor

Gürkan YILMAZ- Emre ÇİLOĞLU/KASTAMONU, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, \"Tüm sıkıntılarımızı birlik ve beraberlik içinde hareket ederek çözdük. Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi de veriyor. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim\" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tosya ilçesinde yaklaşık 2 milyon TL\'lik bütçe ile yapımına başlanan Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, Tosya\'nın sanayi anlamında çok gelişmiş düzeyde oduğunu söyleyerek, \"Tosya aslında Türkiye’nin kapı ihtiyacını tek başına karşılayan bir ilçe. Yani bugün hangi eve gitseniz Türkiye’deki her üç evin birinde sorsanız \'Kim yapmış?\', \'Tosya\' diyeceklerdir. Tosya, hem ihracatta hem kapı üretiminde Türkiye’de marka olmuş bir şehirdir. Bu yatırım bir vizyon işidir, gelecek adına umut veren bir girişimdir\" dedi.

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Kastamonu\'da düzenlenen, \'Türkiye\'nin ve Kastamonu\'nun ekonomik geleceği\' konulu toplantıya katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, \"Asgari ücretin bin 400 lira olduğu yerde bir çalışanın bize maliyeti 2 bin 200 lira. Ve istihdam üzerindeki vergi yüklerinde de dünya şampiyonuyuz. \'İstihdam üzerindeki vergi yükleri çok yüksek sayın Cumhurbaşkanım\' derken sayın Cumhurbaşkanı, \"Ben sizin üzerinizden vergi yükünü alacağım, siz de bana bir söz vereceksiniz. Her üye en az 1 kişiyi istihdam edecek\' dedi. İstihdam seferberliği kampanyasını o gün başlattık. Bugün hala geçerli\" dedi.

Tüm sıkıntıları birlik ve beraberlik içinde hareket ederek çözdüklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, \"Bir ve beraber olunca Allah rahmeti ve bereketi de veriyor. Allah sizlerden razı olsun. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Hep birlikte el ele verdiğimizde, ülkemiz hak ettiği yere gelecek\" dedi.

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