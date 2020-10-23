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Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

23 Ekim 2020 19:15

Kütahya'nın Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve eşinin Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması yüzünden karantinaya alındığı bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, eşi ile birlikte yaptırdıkları Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıkması yüzünden evinde karantinaya alınıp tedavi sürecine başlandığını söyledi.

Çalışkan, "Her türlü sosyal mesafe kuralına uymama, gerekli tedbirleri almama rağmen virüsün nereden bulaştığını bilemiyorum. Karantina sürecinde belediyemizin çalışmalarını aksatmamak için ekiplerimizle sürekli iletişim halinde olacağım. Allah'ın izniyle karantina sürecini tamamlandıktan sonra ilçemize hizmetlerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımızı Koronavirüs tedbirlerine rehavete kapılmadan uymaya daha çok özen göstermelerini istiyorum" dedi.

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Fatih ÇalışkanCovid-19
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