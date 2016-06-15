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Hisar Okulları öğrencileri de 'ses verdi': Bu kavga hürriyet kavgasıdır!

"Zorbalık ve kindarlıktan beslenen bir yönetime, hoşgörü ve eşitlikten aldığımız güç ile karşı duracağız"

15 Haziran 2016 14:24

İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan protestolar günden güne farklı liselere yayılıyor. Hisar Okulları Öğrenci Grubu da, Nâzım Hikmet'in "Safları sıklaştırın çocuklar / Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır" dizeleriyle bir bildiri yayımladı. 

Hisar Okulları Öğrenci Grubu'nın "Ses veriyoruz" başlıklı bildirisi şöyle: 

"Türkiye'yi yıllardır sinsice saran gerici, bağnaz ve kutuplaştırıcı düşünce ve eğitim sistemine karşı ilk kıvılcımı çakan, neslimizin Hasan Tahsinlerinin, İstanbul Erkek Liseli arkadaşlarımızın ve onlara bu haklı davalarında destek olan herkesin yanındayız. Direnen neslin bir parçası olmanın onurunu her zaman taşıyacağız.

Ülkenin çektiği acılara, baskıya, sansüre şahit olan ve sorgulamayı görev kabul eden gençler olarak, bu duruma duyarsız kalmak, hem cumhuriyetin bize kazandırdığı değerlere hem de vicdanımıza açık bir hıyanettir. Düşünce özgürlüğünün öğrenmenin temeli olması gerektiğine inandığımız liselerimizde baskıcı politika ile gerici, sorgulamayı reddeden eğitim anlayışına maruz kalan liseli arkadaşlarımızın sesini duyuyoruz ve onların sesine ses, gücüne güç katmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz.

Zorbalık ve kindarlıktan beslenen bir yönetime, hoşgörü ve eşitlikten aldığımız güç ile karşı duran bizler, özgür düşünce ve bireye değer veren bir toplum yaratma yolunda yorulmadan ve kararlı adımlarla yürüyeceğiz.

Direnen tüm liseli dostlara selam olsun.

'Safları sıklaştırın çocuklar,

Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.'

 

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